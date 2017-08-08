55 тысяч детей Тверской области отдохнули в летних лагерях

В Тверской области по итогам первой и второй смен в загородных оздоровительных, пришкольных и палаточных лагерях отдохнули около 55 тысяч детей. Из них 90 - в международных детских центрах «Артек», «Смена» и «Орленок», в санаторно-оздоровительном комплексе «Камчия» в Болгарии. В третью смену летним отдыхом охвачено более 4 тысяч детей.

«Наша задача – организовать эффективный процесс, который будет способствовать оздоровлению, воспитанию детей, их безопасному отдыху. Приоритет — доступный отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — считает Губернатор Игорь Руденя.

При проведении летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется организации образовательных и культурно-развлекательных мероприятий.

Каждый день в лагерях проводятся познавательные, спортивные и творческие мероприятия. Среди них - спартакиады и «Весёлые старты», практикумы и мастер-классы, пожарные эстафеты, велопробеги, «Школа безопасности», эколого-познавательные игры. Организованы профильные смены экологической, спортивной, творческой, патриотической и туристической направленности.

В первую и вторую смены проведены региональный этап всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», региональные соревнования «Школа безопасности» и полевой лагерь «Юный спасатель», областной туристический слет, спортивные мастер-классы, на базе загородного лагеря «Чайка» Осташковского района - летние учебно-тренировочные сборы по легкой атлетике, в загородном лагере «Чайка» Калининского района - физкультурно-спортивный фестиваль «Спорт и я», в Фировском районе - военно-спортивный лагерь «Патриот», в Краснохолмском районе - военно-патриотический палаточный лагерь «Пацаны».

Дети, отдыхающие в пришкольных лагерях труда и отдыха, во время каникул принимают участие в конкурсах, беседах и познавательных программах, ухаживают за братскими захоронениями, помогают в благоустройстве школьных территорий.

В рамках проекта «Академия леса» воспитанники школьных лесничеств принимают участие в исследовательских проектах, экскурсиях, конкурсах и викторинах.

В период летней оздоровительной кампании особое внимание уделяется организации безопасного отдыха и оздоровления детей. Проводятся плановые и внеплановые проверки организаций отдыха и оздоровления детей территориальными органами Управления Роспотребнадзора по Тверской области, Главного управления МЧС России по Тверской области, УМВД России по Тверской области.

Справочно:

На организацию отдыха и оздоровления детей в летний период выделено 607,5 млн рублей из консолидированного бюджета Тверской области, в том числе 2,5 млн рублей на укрепление материально-технической базы загородных лагерей.

На территории региона работают 23 загородных оздоровительных лагеря, 526 лагерей с дневным пребыванием детей, 62 лагеря труда и отдыха, 61 палаточный лагерь, 12 санаториев, проводятся многодневные походы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.