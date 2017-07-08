В деревне Васильевское Тверской области отремонтирована дорога

В деревне Васильевское сельского поселения Паньково Старицкого района Тверской области отремонтирована автодорога протяженностью 380 метров, а также благоустроена придорожная территория. Работы выполнены благодаря реализации программы поддержки местных инициатив.

«Даже небольшая, но качественная дорога – это важный вклад в развитие Тверской области. Транспортная доступность формирует качество жизни, уровень комфорта, обеспечивает доступность территории и безопасность людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Необходимость в ремонте назрела давно. Дорога является частью школьного маршрута.

Стоимость работ составила почти 1,5 млн рублей, из которых более 600 тыс. рублей – средства областного бюджета, 75 тыс. рублей – местного бюджета, 80 тыс. рублей собрали жители, 700 тыс. рублей поступило из иных источников.

Население принимало активное участие в субботниках по благоустройству прилегающей к автодороге территории. Одно из сельхозпредприятий предоставило трактор с прицепом для вывоза мусора.

Проведение ремонта позволило повысить безопасность дорожного движения на данном участке пути, прекратить дальнейшее разрушение полотна, улучшить эстетический облик деревни и условия проживания и отдыха сельских жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.