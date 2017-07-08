Населённые пункты Тверской области переводят на штатную схему электроснабжения Муниципальные образования Тверской области, пострадавшие от ураганов, обрушившихся на регион на прошлой неделе, переходят на штатную схему энергоснабжения. Восстановление ст

Населённые пункты Тверской области переводят на штатную схему электроснабжения

Муниципальные образования Тверской области, пострадавшие от ураганов, обрушившихся на регион на прошлой неделе, переходят на штатную схему энергоснабжения. Восстановление стабильной работы электросетевого комплекса стало одной из тем оперативного совещания Губернатора Игоря Рудени с членами Правительства Тверской области 7 августа.

«В настоящее время энергетики закончили практически все восстановительные работы, сейчас муниципальные образования переходят на штатный режим подачи электроэнергии. Есть часть населённых пунктов, которые запитаны по временным и резервным схемам. По этому вопросу мы ежедневно ведём консультации с руководством МРСК», — отметил Игорь Руденя.

Ситуация находится на личном контроле главы региона. По данным ПАО МРСК Центра – «Тверьэнерго» основные сети восстановлены. Порядка трёх тысяч потребителей Тверской области остаются запитанными от 65 резервных источников снабжения электроэнергией, еще часть — по временным схемам энергоснабжения. После того, как тот или иной участок сети восстанавливается и вводится в работу, резервные источники оперативно перебрасываются в места, где есть потребность в них.

По мере перевода поселений с резервных схем на штатную возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии. При этом ни один населённый пункт численностью более ста жителей не обесточивается полностью.

Энергетики совместно с ГУ МЧС России по Тверской области продолжают работы по расчистке завалов деревьев на линиях электропередачи, а также на подъездных дорогах к ним. Спасатели помогают выявлять потребителей, которые подключены к обесточенным электрическим сетям, находящимся в ведении не тверского филиала МРСК Центра, а садово-некоммерческих организаций, территориальных сетевых организаций и других собственников.

Всего в ликвидации последствий непогоды было задействовано более 1 тысячи энергетиков, в том числе на около 500 специалистов из других регионов.

О фактах перебоев в электроснабжении можно сообщить по телефону круглосуточной «прямой линии» 8-800-50-50-115. Звонок бесплатный.

Пресс-служба Правительства Тверской области.