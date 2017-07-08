Из зала суда

ПОПЛАВАЛ В ФОНТАНЕ - ЗАПЛАТИЛ ЗА УДОВОЛЬСТВИЕ

В Конаковском городском суде рассмотрено дело об административном правонарушении, имевшем общественный резонанс. А именно - о том, как молодой человек принимал ванну в городском фонтане.



Конаковский городской суд Тверской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Ч.Н. Ч.Н. совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Правонарушение было совершено при следующих обстоятельствах:

3 июля 2017 года около 22 часов 00 минут гражданин Ч.Н. находясь в общественном месте, на городской площади г. Конаково, нарушая общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу, находясь без верхней одежды, а только в плавках, залез в городской фонтан, в котором было химическое моющееся средство и стал фотографироваться, после чего данные фотографии были размещены в социальной сети.

Таким образом, Ч.Н. совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании Ч.Н. подтвердил вышеизложенные факты мелкого хулиганства, полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Постановлением Конаковского городского суда Ч.Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 (одной тысячи) рублей в доход государства.



Пресс-служба Конаковского городского суда.