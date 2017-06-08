6 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Железные дороги является важной частью транспортной системы Тверской области. Своим ежедневным трудом работники отрасли обеспечивают бесперебойную доставку пассажиров и грузов, вносят значительный вклад в развитие региональной экономики.

Сегодня Российские железные дороги являются надежным партнером Правительства Тверской области в реализации важнейших инфраструктурных проектов, связанных с созданием в нашем регионе привлекательных условий для развития бизнеса, работы молодежи, повышением качества жизни населения.

Благодарю железнодорожников за преданность делу, ответственность и высокий профессионализм.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в работе на благо Тверской области и ее жителей!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.