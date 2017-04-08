ИГОРЬ РУДЕНЯ: РЕЙТИНГ РАСТЕТ

Медиарейтинг Игоря Рудени вырос еще на четыре позиции

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия» за июль, губернатор Тверской области Игорь Руденя укрепил свои позиции в медиарейтинге глав регионов на 4 пункта и занял 16-е место в общероссийском списке. Среди глав ЦФО он по-прежнему в пятерке лидеров – на 4-й строчке.

По мнению экспертов, высокий рейтинг Игоря Рудени подтвержден рядом важных событий в политической и культурной жизни региона.

«В начале июля губернатор встретился с президентом Владимиром Путиным, на которой, по сути, состоялась успешная защита результатов работы Правительства Тверской области по выполнению «майских» указов главы государства», – отметил член Общественной палаты Твери, руководитель НП «Институт регионального развития» Павел Парамонов.

Также эксперт назвал «ключевым событием нынешнего политического сезона в регионе» решение Игоря Рудени возглавить общемуниципальный список кандидатов «Единой России» на выборах депутатов Тверской городской Думы, которые состоятся в сентябре.

«Возглавив «тройку», Игорь Руденя, с одной стороны, продемонстрировал личную готовность к непосредственному участию в процессе консолидации политических элит областного центра, а с другой – ответил на общественный запрос по поводу кадрового и качественного обновления системы городской власти в Твери», – сказал Павел Парамонов.

Заведующая кафедрой журналистики Тверского госуниверситета Елена Брызгалова считает, что на медиарейтинге губернатора позитивно сказалось большое количество культурных мероприятий межрегионального и общероссийского уровня, прошедших в июле в Верхневолжье. В их числе уникальный масштабный праздник День русской деревни и торжества по случаю дня рождения «Дома поэзии Андрея Дементьева».

«Эти события не только наполнили информационную повестку в области культуры, но и стали хорошим поводом для многих россиян, жителей других регионов посетить Тверскую область, ознакомиться с достопримечательностями и культурными традициями нашего края», – сказала Елена Брызгалова.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 41 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

Михаил Бородов.