ОБЫЧНОЕ ЛЕТО НЕОБЫЧНОГО РАЙОНА

В последнее время Конаковский район стал местом различных событий всероссийского и даже международного масштабов. Их число заметно увеличивается в летнее время, что является закономерным итогом проводимой работы: конаковская земля успешно позиционируется как место, куда хочется приезжать. Не успело отгреметь «Нашествие», как начались международные соревнования по вертолетному спорту. Закончились они – и вот гостиничный комплекс «Рэдиссон» в сельском поселении «Завидово» собирает триатлонистов со всей России, в Городне проходит ежегодный фестиваль реконструкторов «Русская земля», а в Селихове отмечают престольный праздник. Лето в разгаре!

Конаковский район заметно выделяется на фоне других муниципальных образований Тверской области не только своим географическим положением, являясь южным форпостом области. Он выделяется, прежде всего, пониманием районной власти этого положения и их действенными мерами, направленными на развитие туристического потенциала района.

Глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ считает, что событийный туризм является верным направлением в развитии района. С нашим потенциалом нам довольно легко попасть в общий региональный тренд, обозначенный губернатором Тверской области Игорем РУДЕНЕЙ. И администрация Конаковского района всегда будет идти навстречу любым инициативам по проведению тех или иных мероприятий, способных привлечь внимание огромного числа как жителей района, так и его гостей.

Но с другой стороны, позиционирование района как туристического центра региона накладывает и определенную ответственность. У нас прекрасная природа, рукотворное Московское море – настоящая жемчужина Верхневолжья, у района богатая и интересная история. Но одной природы мало, нужно уметь все это преподнести, чтобы о нас говорили, к нам стремились.

И у нас это получается: в районе сформированы точки притяжения туризма. Помимо «Завидово Рэдиссон», это «Конаково Ривер Клаб», где яркие и интересные мероприятия проходят еженедельно, это и «Конаковские конюшни» в деревне Сажино, радующие соревнованиями всероссийского масштаба. Серьезные шаги делаются в развитии туризма и создании карты туристических маршрутов района.

Стоит сказать и о том, что развивая туризм, необходимо развивать и туристическую инфраструктуру: дороги, благоустройство и туристическую навигацию, предприятия торговли, общественного питания и развлечений, выстраивать разнообразные туристические маршруты. И, конечно же, делать дороги. Пожалуй, среди всех элементов инфраструктуры, дороги - это самое необходимое. Их отсутствием можно отбить желание у большинства гостей района посетить наши достопримечательности (за исключением разве что любителей экстремального отдыха, которых не так много). Этим летом капитальные работы начаты на автотрассе от «ленинградки» до Конакова. Мы верим, что это только начало…

Ну, а на этой неделе событийный план Конаковского района был разнообразен и порадовал фестивалем «Русская земля» в Городне, Днем села и престольным праздником в Селихове, областным чемпионатом по парусному спорту и праздником всех выносливых и упорных - всероссийскими соревнованиями по триатлону «IRONSTAR».

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ» ВЫХОДЯТ НА СТАРТ

Около 600 участников - любителей триатлона - собрались в поселении «Завидово», чтобы помериться силами на дистанциях в 1/8 и 1/4 «IRONMAN». Самые подготовленные спортсмены вышли на старт на обеих дистанций – и это называлось «SUPERMIX». Тверскую область на соревнованиях представляли конаковские триатлонисты, члены клуба любителей бега «Марафонец» Андрей Сальников и Анатолий Афоненко, а также Татьяна Филипович из Торжка.

Что такое триатлон? Ответим тем, кто еще не знает. Триатлон – это спортивная дисциплина, объединяющая бег, плавание и велоспорт. Особо любима в среде легкоатлетов, для которых триатлон - прекрасная тренировка выносливости и упорства в достижении цели. Это спорт для сильных телом и духом. Неслучайно спортсмена, преодолевшего в своей жизни «железную дистанцию триатлона», называют «Iron Man» – «железным человеком». А дистанция эта составляет в целом ни много ни мало – 226 километров и включает в себя последовательно 3,8 километра плавания, 180 километров на велосипеде и затем 42 километра марафона. Согласитесь, что без долгой подготовки и общей тренированности простому человеку эту гигантскую дистанцию не преодолеть. Между тем, спортсмену нужно пройти ее не более чем за 16 часов. «Железным человеком» нашего района стал Анатолий Афоненко, которому - внимание! – в этом году исполняется семьдесят. Еще один «Iron Man» Конаковского района – Андрей Сальников. Так что им было не привыкать участвовать в подобных соревнованиях.



По сравнению с номиналом, дистанции в «Рэдиссоне» были «легкими». Первый забег на 1/8 «железной дистанции» начался ровно в 9 часов. Нужно было проплыть 500 метров вдоль пляжа отеля, затем проехать 22 километра на велосипеде по окрестным (и очень качественным) дорогам, а затем пробежать 5 километров. В этой «осьмушке» Андрей Сальников занял 3 место в своей номинации, Татьяна Филипович и Анатолий Афоненко стали первыми.

А через 2 часа после финиша короткой дистанции, немного передохнув, наши спортсмены вновь отправились в путь. На этот раз им предстояло преодолеть дистанцию в два раза длиннее – проплыть 1 километр, проехать на велосипеде 45 километров и 10 километров пробежать. Малое время на восстановление, жара (температура воздуха доходила до 35 градусов) и повышенная влажность, создававшая неимоверную духоту, не помешали нашим спортсменам выступить успешно. И вновь 3 место у Андрея Сальникова, 1 место у Татьяны Филипович и Анатолия Афоненко.

По итогам двух гонок были подведены результаты «SUPERMIX». В общем зачете первое место у женщин заняла представитель Тверской области Татьяна Филипович. У конаковцев результаты скромнее: Андрей Сальников занял 10 место, Анатолий Афоненко – 54.

Следует отметить, что члены КЛБ «Марафонец» и ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района приняли участие в этом событии еще и в качестве волонтеров, помогая работать на дистанции судьям, готовить инфраструктуру и так далее. Организаторам соревнований очень понравился прием, оказанный «Рэдиссоном», и участие местных властей в лице главы сельского поселения «Завидово» Дмитрия Окорокова. Ну и, конечно же, было отмечено активное участие со стороны руководства Конаковского района. На церемонии награждения глава администрации района Олег ЛОБАНОВСКИЙ отметил:

- Мы рады приветствовать всех сильных духом на конаковской земле, в этом замечательном месте – отеле «Завидово Рэдиссон». Триатлон – это настоящее испытание на прочность. Можно только по-хорошему позавидовать тем людям, которые способны с честью проходить такие дистанции и одерживать победы. Хочется верить, что то место, где вы сегодня находитесь, вам понравилось, и вы снова приедете к нам, в Конаковский район…

ИЛЬИН ДЕНЬ В СЕЛИХОВЕ

2 августа все православные верующие отмечали

большой праздник – Ильин день.

Ильин день — это праздник в честь библейского пророка Илии, который имеет большое значение для православных христиан и славянских народов. Ильин день – престольный праздник для многих храмов, которые носят имя пророка. В селе Селихове с утра 2 августа прошло традиционное празднование Ильина дня.



Ревностного защитника христианской веры Илию почитают и обращают к нему молитвы. В день памяти пророка не разрешается работать, традиционно проводят богослужения и молитвы, готовят богатые угощения. У нас в стране Илия — покровитель воздушно-десантных войск России (ежегодно 2 августа в РФ празднуется День десантников - мужественных, сильных и смелых защитников Родины.)

Как отмечают праздник? Неделю перед праздником соблюдали пост. Из дома убирали блестящие предметы, окуривали жилище благовониями. В Ильин день обязательно умывались дождевой водой, чтобы защититься от порчи и болезней. Святому молились о ниспослании дождя или о наступлении солнечной погоды, в зависимости от обстоятельств. Также устраивали крестный ход. Крестьяне заказывали в церкви особый молебен в честь Илии, чтобы святой сделал зерно урожайным, так как именно он покровительствует земледельцам. За ворота выставляли плошки с зерном, семена заговаривали.

Как и у любого другого праздника, у Ильина дня есть свои приметы. Вот некоторые из них: «На Илию зима с летом борется», «На Илию до обеда - лето, после обеда - осень», «Илья жниво зачинает, лето кончает», «Кто попал в этот день под дождь, тот запасся здоровьем на весь год», «Не мечи на Илию копны - небесным огнем пожжет», «Кто в этот день копны считает, тот скоро все добро растеряет», «До Ильи люди купаются, а после него с речкой прощаются», «На Ильин день дождь - будет мало пожаров, солнечно - много», «Дождь в Ильин день предвещает обильный урожай ржи на следующий год».



В Селихове празднества начались с самого утра. В Ильинском храме прошла божественная литургия и крестный ход, настоятель храма протоиерей Виктор окропил всех святой водой к радости детворы. Прихожан в этот день пришло традиционно много - люди приехали из г. Конаково и из окрестных деревень. Окрестности огласились колокольным звоном, а после на храмовой площади началось музыкальное представление, в котором приняли участие звонари, творческие коллективы ДЮЦ «Новая Корчева», ДК им. Воровского и Селиховского СДК.

Наш. корр

«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ» - В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ!

Еще одно интереснейшее событие, которому, по нашему скромному мнению, уделяется недостаточно внимания со стороны региональный средств массовой информации, – это фестиваль исторической реконструкции «Русская земля». Фестиваль уже в четвертый раз проходит на городенской земле, у стен старейшего храма Тверской губернии - церкви Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной на высоком берегу реки Волги.

Глава администрации Городенского сельского поселения Екатерина КОРНЕВА рассказала, что первый раз фестиваль прошел в 2014 году и уже тогда он вызвал интерес у общественности. На следующий год людей на фестивале было больше. Организаторами же его изначально являлись сразу два поселения – Редкинское и Городенское. Администрации поселений находили средства на проведение «Русской земли», решали организационные моменты, привлекали необходимых людей - в общем, старались.



На открытие фестиваля прибыли почетные гости. Помимо глав поселений-партнеров, поздравить любителей истории приехали депутат Законодательного собрания Тверской области Алексей БАЛФЕТКИН и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. В приветственном слове Олег Владимирович сказал:

- С каждым годом фестиваль «Русская земля» становится все красочнее и интереснее, все больше и больше людей приезжает посмотреть на те исторические события, которые происходили в этих местах в 13-14 веках. Фестиваль возвращает нас в те времена и вселяет гордость за нашу страну и нашу историю. Хочется пожелать всем ярких событий, впечатлений и хорошего настроения!

Музыкально-танцевальное сопровождение обеспечивали творческие коллективы редкинского ДК «Химик», а также самодеятельные артисты из с.Городня, д.Мокшино, п.Озерки. Это такие коллективы, как ансамбль русской песни «Селяночка», хореографический коллектив «Эдельвейс», вокальный ансамбль «Притоки», танцевальный коллектив «Наш вариант», солистка Ирина Полякова…

Ну а затем начались бугурты – полноконтактные боевые схватки средневековых рыцарей в доспехах. Звон оружия и грохот стояли изрядные! Два отряда бились до полного взаимного «уничтожения». Для этого нужно было положить соперника на лопатки, тогда он считался «убитым». Погода стояла жаркая, и ребятам-реконструкторам в доспехах приходилось не сладко. Но зрителям, которые расположились полукругом на бывших крепостных валах, эта битва очень нравилась. И два отряда (в черных доспехах – «не наши», а в красных «наши») сразились на бис еще раз, после чего, обессиленные, затихли на дне «рва» и уползли в тенек, под мост.



Чтобы полноценно участвовать в таких боевых схватках, нужно постоянно тренироваться и находиться в хорошей физической форме. Вес доспехов одного воина вместе с оружием может составлять до 30-40 килограммов. Позже, в ристалище, состоялись турниры «один на один» и «турнир вызова», которые были не менее зрелищными. Фестиваль длился до самого вечера и, несмотря на жаркую погоду, зрителей было все больше и больше.

Глава администрации поселка Редкино Сергей ОРЛОВ рассказал нашему корреспонденту об истории возникновения фестиваля:

- Четыре года назад мы познакомились с ребятами из московского клуба исторической реконструкции «Русская земля». К тому же, молодой директор Редкинской средней школы № 3 Игорь Корченко был членом этого клуба. Меня всегда интересовала историческая тема и особенно это время 13-14 веков, когда существовало княжество Тверское, управляемое великим князем Михаилом Ярославичем. А ребята из клуба как раз «работали» в этой эпохе, воспроизводя ее посредством изучения быта и оружия того времени. В общем, решено было провести фестиваль исторической реконструкции. На него мы получили благословение отца Алексия Злобина, настоятеля Городенского храма. Место проведения выбрано неслучайно - в старину на месте Городни был древний город Вертязин, упоминаемый во многих летописях…

Организаторы считают, что фестивалю необходимо выходить на новый уровень. Как раз в эти же дни в Кимрском районе проходил трехдневный фестиваль «Былинный берег», который по масштабам и продолжительности, конечно, намного превосходит городенский фестиваль. Но и «пиар-ресурсы» для его раскрутки задействованы немалые. Думается, что к следующему юбилейному, пятому по счету фестивалю «Русская земля» организаторы соберут воедино все самое лучшее и достойно проведут его под стенами древнего храма, на высоком волжском берегу.

Максим МАЛАХОВ.