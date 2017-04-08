ЗАГОТОВКА КОРМОВ-2017

В ООО «Ручьевское» заканчивается второй укос многолетних трав. Уже заготовлено свыше десяти тысяч тонн сенажа.

В растениеводческом подразделении ГК «АгроПромкомплектация» в Дмитровогорском и Ручьевском поселениях Конаковского района идет заготовка кормов для животноводческих молочных комплексов. К настоящему времени на площади более 1,5 тыс. га убрано свыше 10 тысяч тонн сенажа. По словам Игоря Афанасьева, главного агронома ООО «Ручьевское», качество травосмеси хорошее. Один из видов кормов для молочного стада ГК «АгроПромкомплектация» - многолетние травы, наряду с пшеницей фуражных сортов, которая также подвергается молочнокислому брожению. От качественных показателей получаемого силоса зависит качество молока, поставляемого на Дмитрогорский молочный завод.

- К подбору многолетних трав мы относимся очень внимательно. На полях Группы, распложённых в экологически чистых районах Тверской области, выращиваем только растения с высоким содержанием протеина, сахаров и клетчатки, то есть, не пренебрегаем принятыми во всём мире зоотехническими нормами, - рассказал Игорь Афанасьев. – Сейчас погода заготовке многолетних трав способствует, поэтому, чтобы ускорить процесс, на полях задействована вся имеющаяся техника.

ИТОГИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА

В середине лета закончился весенний призыв-2017. О ходе его проведения рассказал Юрий Юрьевич НЕГОВОРА, военный комиссар по г. Конаково и Конаковскому району:

- Призыв проходил с 1 апреля по 15 июля. Его задание выполнено конаковским военкоматом на сто процентов. Призывной комиссией, которую возглавляет глава Конаковского района Л.А.Козлова, в ряды вооруженных сил Российской Федерации призвано свыше ста человек на срок 12 месяцев. Впервые в этот призыв призывались граждане со средним специальным образованием (окончившие колледж), изъявившие желание служить по контракту. В этом случае срок службы составляет 2 года, но военнообязанные служат в более комфортных условиях и получают в разы большее денежное содержание, в такой службе имеются заманчивые социальные перспективы. В эту призывную кампанию у нас пока два призывника выразили желание служить по контракту. Хочу также напомнить, что мы продолжаем набор для службы по контракту для всех категорий граждан. Начата подготовка к призыву Осень-2017. Хочу поблагодарить администрацию Конаковского района и ОМВД России по Конаковскому району за активное участие в призывной кампании Весна-2017.

РЕГАТА СОСТОЯЛАСЬ!



На прошедшем в начале этой недели в «Конаково Ривер клабе» Первенстве Тверской области по парусному спорту, команда Конаковского района заняла призовые места. В классе «Луч-радиал» у юношей 1 место занял Глеб Бусыгин, 2 место – Игорь Климов, 3 место – Кирилл Сергеев. В классе «Оптимист» среди юношей 3 место у Арсения Жарикова (младшие юноши), 2 место занял Петр Колотвин. Все парни являются воспитанниками ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района. Соревнования проходили с 31 июля по 2 августа, общее количество участников - 65 спортсменов из Твери, Завидова, Конакова, Дубны и Калязина.