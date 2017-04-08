МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Завершился прием документов_____ТИК

10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в Конаковском районе состоятся выборы депутатов советов депутатов нескольких поселений. Как мы сообщали ранее, выборы пройдут в двух поселениях Конаковского района: в Юрьево-Девичьевском с/п изберут депутатов совета депутатов 4-ого созыва, а в с/п «Завидово» - депутатов 2-ого созыва.

Политические партии провели свои мероприятия по выдвижению. Также 29 июля завершился прием документов на выдвижение от кандидатов в депутаты.

Сергей Фомченко, председатель территориальной избирательной комиссии: «Уже сейчас можно сказать, что этап выдвижения кандидатов в депутаты на обоих выборах завершился, так как все кандидаты в срок сдали необходимые документы на регистрацию. По окончании срока подачи документов наблюдается следующее: по выбору депутатов совета депутатов сельского поселения «Завидово» - 10 кандидатур выдвинула партия «Единая Россия», 1 кандидат от КПРФ, 1 - от «Справедливой России», 4 - от ЛДПР и 2 кандидата - самовыдвиженцы.

По Юрьево-Девичьевскому сельскому поселению выдвинуты 22 кандидата, из которых: 7 человек от «Единой России», 5 - от ЛДПР и 10 кандидатов - самовыдвиженцы. Уже сейчас понятно, что будет борьба между кандидатами - 3 человека на место.

Среди кандидатов представлены все слои общества: и социальная сфера, и производство, и рабочие, и руководители, следовательно, у жителей будет широкий выбор.

С момента выдвижения у кандидатов появилась возможность вести агитацию, которая продлится до 8 сентября включительно, а 9 сентября наступит день тишины перед выборами - вся агитация должна завершиться».

Ко Дню физкультурника ______спорт

Традиционно в нашей стране во вторую субботу августа отмечают День физкультурника. В Конаковском районе есть добрая традиция праздновать этот День на спортивной волне.

Спортивно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, проходят во многих поселениях: где-то уже отшумели спортивные состязания, а где-то жителям только предстоит ощутить соревновательный дух.

В Селиховском сельском поселении уже состоялись соревнования по самбо, дзюдо, джиу-джитсу и армрестлингу, которые прошли в день рождения с.Селихово, в минувшие выходные.

В эти выходные, 5-6 августа, в Конакове пройдет спортивный праздник «Если хочешь быть здоров». В первый день в Конаковском бору состоятся соревнования для людей с ограниченными возможностями, а также состязания в многоборье: бег, отжимания, подтягивания, прыжки в длину, запрыгивание с места на высоту и многое другое. В воскресенье на Набережной Волги состоятся турниры по пляжному волейболу, стритболу, настольному теннису, шахматам, а также велогонка, соревнования по боксу, самбо, дзюдо и другим видам спорта. Выходные обещают быть насыщенными.

А в сам праздничный день, 12 августа, спортивные мероприятия пройдут еще в четырех поселениях Конаковского района: Юрьево-Девичьевском с/п, с/п «Завидово», г/п п.Редкино и Козловском с/п. В программах мероприятий и книжные выставки «Физкультура для всей семьи», и веселые старты, и настольные игры (шашки и шахматы). А также соревнования по многоборью ГТО, по футболу, настольному теннису и конкурсы рисунков.

Всего в спортивных мероприятиях примут участие около трех с половиной тысяч граждан. Веселье, хорошее настроение, честные соревнования и укрепление здоровья гарантировано всем, кто примет участие в праздновании Дня физкультурника. Ждем всех, кто желает приобщиться к общему здоровому празднику.

Готовь сани летом ____________________ЖКХ



Вот и наступил последний месяц лета, а это значит, что скоро к нам придут осенние и зимние холода. И уже всерьез приходится задумываться о подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2017-2018 года, которая завершится 15 сентября.

Во всех поселениях Конаковского района ведется активная работа по испытанию тепловых сетей к подаче тепла, заготовке угля и торфа, для того, чтобы наши жители могли комфортно пережить предстоящие холода.

На прошлой неделе глава администрации Конаковского района Олег Лобановский совместно со своим заместителем по развитию Владимиром Шором лично проверили, как идет подготовка к отопительному сезону в двух поселениях — Первомайском и Юрьево-Девичьевском.

Глава администрации Первомайского сельского поселения Валентина Катихина рассказала о том, что в ближайшее время будет размещена заявка на торги для закупки угля, а также о подготовке помещения для его хранения.

В Юрьево-Девичьевском сельском поселении готовится документация для закупки торфа, проводятся испытания сетей.

В целом подготовка идет планово, без сбоев.

Операция «Трактор»__________безопасность



1 августа в администрации Конаковского района состоялось организационное заседание рабочей группы по проведению ежегодной профилактической операции «Трактор» под председательством заместителя главы районной администрации Владимира Шора.

В ходе заседания еще раз сказали о важности проведения данной операции не только со стороны исполнения закона – регистрация техники, но и со стороны социальной – важно, чтобы техника была исправна, и ею управляли те, кто имеет на это разрешение, чтобы максимально сократить аварийность и возможность нанесения материального ущерба гражданам. Обсудили план проведения операции, а также возможные варианты большего охвата заинтересованных лиц и жителей.

Андрей Юровских – главный государственный инженер-инспектор гостехнадзора по Конаковскому району: «С 21 августа по 30 сентября в Конаковском районе будет проводиться операция «Трактор». Целями данного мероприятия являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений при пользовании поднадзорной техникой. Особое внимание будет уделено нарушениям, связанным с безопасной эксплуатацией, представляющей угрозу жизни и здоровью, нарушениям природо-охранного законодательства, соблюдению требований Правил дорожного движения. Главной задачей является выявление незарегистрированной техники, которой в нашем районе предостаточно. В настоящий момент в нашей инспекции зарегистрировано 2050 единиц техники, из которых 1685 единиц подлежат техническому осмотру, из которых лишь 45 процентов прошли его».

Отметим, что в проведении данного мероприятия примут участие сотрудники: ГИБДД, министерства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы судебных приставов, должностные лица предприятий и организаций Конаковского района, участковые уполномоченные полиции, а также сотрудники государственного технического надзора граничащих районов Тверской области и корреспонденты газеты «Заря».

В ходе проведения рейдов будут использоваться приборы контроля дымности отработавших газов «МЕТА-01» с целью выявления техники, превышающей установленные нормы, а также средства фото-видео фиксации выявленных нарушений.

Владимир Шор поручил подготовить письмо в адрес атамана казачества в Конаковском районе, с целью оказания поддержки с их стороны и участия в проведении данного мероприятия, а также протокол заседания разослать главам всех поселений, чтобы все граждане в равной мере были информированы.

Уважаемые жители Конаковского района, еще раз напоминаем вам о необходимости своевременной регистрации и прохождения ежегодного технического осмотра поднадзорной техники, а также о наличии документов, дающих право на управление такой техникой.

По интересующим вопросам относительно деятельности государственного технического надзора можно обратиться по адресу: г.Конаково, ул.Учебная, д.13, тел.: 8 (48242) 4-87-69.

Летний отдых_____дети

Подходит к концу летняя пора, но не заканчивается летняя оздоровительная кампания. Впереди ребят ждет еще одна жаркая смена многодневного похода с палатками «НОРД», организованного школой единоборств — Конаковская СДЮСШОР, учредителем которой является администрация Конаковского района. А также с 7 августа оздоровительная кампания будет проходить на базе Хоровой школы мальчиков и юношей. Там до конца месяца будет работать летняя игровая площадка. Напомним, что в этом году в бюджете администрации Конаковского района на летнее оздоровление детей было предусмотрено более 5 миллионов рублей.

Примечательно то, что отдых детей организован таким образом, что во время пребывания в лагерях они не просто заняты подвижными и развлекательными играми, но и учатся чему-то новому: создают творческие поделки, интерактивно знакомятся с правилами дорожного движения, с пожарной безопасностью, обучаются навыкам приготовления пищи, пробуют колоть дрова, строить шалаши из подручных материалов — всему тому, что обязательно пригодится в повседневной жизни.

Например, совсем недавно в лагере с дневным пребыванием детей при МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Конаково прошло профилактическое мероприятие по пожарной безопасности, в рамках которого дети посетили пожарную часть, где им показали устройство пожарной машины и перечислили основные правила пожарной безопасности.

Но это не все, воспитанники лагеря посетили и профилактическое мероприятие «У меня велосипед – лучше друга просто нет!», которое направлено на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. В ходе мероприятия детям рассказали о том, что велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения и обязательно должны знать правила, а также соблюдать меры безопасности на дороге. Был проведен конкурс на лучшее оформление велосипеда, где в равной степени старались и мальчики, и девочки, а победители были награждены сладкими подарками.

Море положительных эмоций, хорошие знания и навыки получили ребята в этот день. А это значит, что отдых проведен с пользой.

Вопрос-ответ________пгт. Новозавидовский

Обращение: «В пгт. Новозавидовский по ул. Заводская опять нет уличного освещения, все фонари, которые есть на нашей улице, в раз перестали гореть, вот уже как три недели, и никто их не ремонтирует. В чем причина отключения всех уличных фонарей, нам не известно. Может, это спланированная акция? Очень прошу разобраться с этой ситуацией и решить вопрос с возобновлением подачи электричества в уличные фонари. Ответ хотелось бы получить по электронной почте»

Ответ главы городского поселения поселок Новозавидовский А.П.Коршева:

- В настоящее время администрация городского поселения поселок Новозавидовский проводит мероприятия по организации на ул. Заводская п. Новозавидовский уличного освещения. К настоящему времени получены технические условия для обеспечения полноценного уличного освещения указанной улицы, продолжается работа по подготовке технической документации для установки узла учета электроэнергии. Уличное освещение ул. Заводская п. Новозавидовский будет организовано по завершению указанных мероприятий.

Подробности на сайте: www.konakovoregion.ru

Пресс-служба администрации Конаковского района