ПО КАРТЕ РАЙОНА

Селихово

Слава села в его жителях

С широким размахом отпраздновали 29 июля в Селихове День села. По сложившейся доброй традиции он проходит всегда накануне Ильина дня - престольного торжества одноименного храма. Его здесь исстари отмечают ярко, широко и весело. Так было и в этот раз: и сельчане, и гости погуляли от души.



Ничего нет в жизни дороже малой родины, самой прекрасной и удивительной

Открылся праздник с соревнований по самбо и джиу-джитсу, жители перетягивали канат и соревновались в армрестлинге. За титул самой спортивной семьи села соревновались родители с детьми, для самых маленьких на протяжении всего праздника работал детский городок с батутами, катанием на лошадях, аттракционами и, конечно, сладкой ватой и попкорном.

Холл Дома культуры был украшен работами местных мастеров: здесь проходили выставки «Цветочная палитра» и «Рукотворное чудо». Все желающие могли полюбоваться портретами, натюрмортами и пейзажами, оценить красоту букетов и потрогать мягкие игрушки. Сюжеты и техника исполнения у картин разные - от красоты осеннего леса до былинных и библейских мотивов.

Гости праздника и местные жители с интересом разглядывали все представленные работы, не забывая хвалить авторов и удивляться мастерству соседей, иногда открывая своих знакомых с совсем другой стороны.

Вечером жители Селихова собрались в Доме культуры отметить день рождения родного села. Жара, не дававшая людям покоя весь день, начала сходить на нет, и праздник начался.



В приоритете - благоустройство и развитие поселения

Первой с поздравлениями к жителям села обратилась глава администрации Селиховского сельского поселения Татьяна Соловьева. Должность главы администрации Татьяна Валерьевна занимает чуть больше года, и в первую очередь она поблагодарила жителей за поддержку и совместную работу.

- Посмотрите, сколько людей пришло сегодня в ДК на этот праздник! И всех нас объединяет любовь к нашему селу. Один в поле не воин, и только совместными усилиями можно добиться многого. Давайте будем активнее, посмотрите, сколько нас, нам под силу решение любых проблем, – отметила она в своей речи, – а главным нашим успехом сегодня является то, что после долгих лет совместных трудов в этом году нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос газификации поселения. За это огромное спасибо, в первую очередь, администрации Конаковского района, Олегу Владимировичу Лобановскому, за всестороннюю поддержку в решении не только этого, но и многих других вопросов.

В свою очередь, поздравляя сельчан с праздником, глава администрации района Олег Лобановский отметил, что День села в Селихове - это всегда особая атмосфера, а порядок вокруг домов и на улицах достоин уважения и для многих может послужить примером:

- Место, где родился и вырос человек, самое дорогое на земле. Любовь к нему объединяет людей разных поколений. Четвертый год, поздравляя вас с праздником, могу с уверенностью сказать, Селихово – замечательное село, со своими прекрасными традициями, со своей историей, выдающимися земляками, трудовыми достижениями, а главное – с вами - его жителями, благодаря которым оно становится современнее, красивее и уютнее.

Олег Лобановский подчеркнул, что со своей стороны администрация района делает все, чтобы жителям было комфортно жить и работать на своей земле. В этом году поселение передает на уровень района полномочия по теплоснабжению, сейчас начинает работать новое предприятие, и уже в этом году начнется работа по ремонту теплосетей, стоимость которой составит порядка двух миллионов рублей. В планах на следующий год – отремонтировать и привести в порядок котельную. И, конечно, самое главное – это вступление в программу газификации.

- Мы добились того, что в региональном правительстве в этом году населенные пункты Селиховского сельского поселения включили в программу правительства Тверской области по газификации. Была проведена огромная работа по подготовке соответствующей документации и нами, и администрацией поселения, и депутатами. Совсем скоро этот больной вопрос, с которым жители обращались к губернатору, в администрацию района и поселения, начнет решаться, – сказал Олег Владимирович. - Пусть сегодняшнее торжество принесет всем хорошее настроение, подарит радость и улыбки, счастливый детский смех и общение с друзьями. От всей души желаю вам добра, мира и счастья!

На день рождения принято дарить подарки. Глава районной администрации на праздник пришел не с пустыми руками. Теперь у жителей села есть прекрасная возможность состязаться в настольном теннисе: сертификат на приобретение теннисного стола был вручен Татьяне Валерьевне Соловьевой под бурные аплодисменты.

История села неотрывно связана с Ильинским храмом. Как отметил протоиерей Виктор Гуров, праздник органично связан с храмом, который на протяжении всех столетий в том или ином виде - будь то маленький храм или, как сегодня, величественный - помогал жить, развиваться, восславлять Господа и жить по-христиански. В дар о.Виктор преподнес икону царской семьи, выразив надежду, что она будет способствовать самым наилучшим начинаниям.

главное - люди



Хорошей традицией стало в День села чествовать отличившихся жителей. За многолетний добросовестный труд и активную жизненную позицию Благодарность главы администрации Конаковского района была вручена Ольге Владимировне Мельниковой. За плодотворный труд и активное участие в общественной жизни села Почетной грамоты главы района был удостоен Борис Александрович Кейля.

Праздничный концерт открыли артисты местного ДК и приглашенные гости. В паузах между номерами ведущие старались отметить каждого односельчанина: вручили подарки старожилам села и людям, отпраздновавшим юбилеи. В этом году 90 лет исполнилось Юлии Андреевне Моховой, а 95-летие отметила Анна Сергеевна Путивцева. Золотой юбилей совместной жизни состоялся у супругов Бориса Алексеевича и Любови Михайловны Лашковых, живущих всю жизнь в Селихове. За год село пополнилось новыми людьми: на свет родились 17 малышей. Пройдут годы, и они пойдут в сельскую школу.

Как говорили со сцены приглашенные гости, порядок начинается с каждого дома, с каждого приусадебного участка. В селе есть традиция – ежегодно награждать хозяев, у которых самый ухоженный, самый красивый и необычный участок. В этом году в номинации «Лучший приусадебный участок» победителями стали жительница деревни Марьино Зинаида Кротова и жильцы второго подъезда дома № 9 по улице Новая села Селихово.

Есть в селе и династии фермеров. В номинации «Лучшее подсобное хозяйство» победу одержал Виктор Сойкин, который пошел по стопам отца. Вот только подарок ему вручат дома, как говорят в селе - один летний день год кормит.

Не остались без внимания и все участники выставок, представленных в холле ДК. Великолепные отзывы о работах Людмилы Камышниковой, Леонида Степанова, Любови Степановой, Любови Лашковой, Руфины Мошовец, Нины Ивановой, Антонины Рыбаченковой, Любови Суховой, Дианы Матвеевой, Галины Январевой, Ольги и Алексея Беловых, Эммы Кондратьевой оставлены в гостевой книге, а сами авторы на сцене награждены памятными подарками.

Собрать красивый цветочный букет – дело сложное, а вырастить все это на своем участке – работа каждодневная. Антонина Большакова, Любовь Степанова, Любовь Лашкова, Нина Иванова, Валентина Сабанина и Ольга Белова свою жизнь без цветов представить не могут, и победа в номинации «Цветочная карусель» – тому подтверждение.

Есть в День села и еще одна традиция – всем вместе пить чай с пирогами, испеченными местными хозяюшками. Вкусные пироги испекли и угостили всех Нина Хлобыстова, Олеся Кейля, Нина Иванова и Ольга Чиркова.

Особая часть праздничной программы - чествование жителей Селихова, которые трудятся во благо его процветания. Лауреатами номинации «Успех» стали Людмила Алексеевна Румянцева и Нина Петровна Морозова. Имена этих женщин хорошо знакомы всем жителям поселения. Людмила Алексеевна – и.о. главного врача сельской амбулатории, ее фото занесено на Доску почета «Лучшие люди Конаковского района». Нина Петровна всю жизнь трудилась в сельском хозяйстве: 45 лет - в совхозе, а затем в СПК «Конаковский».

На протяжении всего торжества царила атмосфера добра, радости и веселья. Зрителей порадовали разнообразные номера концерта, никого не оставили равнодушными душевные и проникновенные слова ведущих программы.

«Праздник удался, - считает местная жительница Антонина Алексеевна. - Дом культуры у нас работает постоянно. И ни одно торжество не обходится без культработников. Хотелось бы сказать им огромное спасибо за то, что они нас радуют».

…Концерт закончился, а праздник продолжался. На площади Дома культуры началась веселая дискотека, с участием солистов ДК. Взрыв эмоций жители и гости села испытали от «Огненного шоу». Апофеозом программы традиционно стал замечательный салют. Праздник завершился в полночь, и жители разошлись по домам. Впереди один выходной (если на своем подворье бывает выходной), а потом снова рабочие будни. Но и отдыхать, и работать, как это не раз прозвучало со сцены, сельчане будут одной дружной семьей.

Ольга ГЛОТОВА.

Фото автора.

Дмитрова Гора

Медаль за любовь

В Дмитровогорском сельском поселении проживает много замечательных семей, добрых супружеских пар, которые можно поставить в пример молодым. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности по итогам голосования семьей года в Дмитровой Горе стала супружеская пара Тювилевых. Администрация поселения представила их к награждению медалью «За любовь и верность», и по решению оргкомитета дмитровогорцы были удостоены этой награды в числе пяти лучших семей Конаковского района.

Татьяна Юльевна и Николай Иванович познакомились на 5-м курсе института на свадьбе у однокурсника. Повстречавшись, поняли, что надо последовать примеру своего товарища и в феврале 1972 года сыграли свадьбу. После окончания вуза по распределению приехали в Дмитрову Гору. В совхозе «Дмитрогорский» Николай Иванович Тювилев был первым инженером с высшим образованием. В 1986 году он стал главным энергетиком совхоза.

Татьяна Юльевна сначала работала в детском саду воспитателем, потом в Домкинской школе учителем химии и биологии, затем в Дмитровогорской школе воспитателем у первоклассников. Сейчас на заслуженном отдыхе. В свое время Татьяна Юльевна и Николай Иванович были активными участниками художественной самодеятельности.

Супруги вырастили двоих достойных сыновей: Сергей окончил Тверской политехнический институт, Александр – Международный университет природы, общества и человека «Дубна». Они подарили родителям четверых любимых внуков.

45 лет в любви и согласии живут супруги Тювилевы и среди односельчан в Дмитровой Горе пользуются особым авторитетом и уважением.