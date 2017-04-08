Достучаться до главы

А может быть, и не до главы поселения, а руководителя организации или отдела администрации. Наша редакция предлагает жителям Конаковского района стать участниками нового проекта. У вас есть проблема, которую вы не можете решить, потому что не можете попасть на прием или не знаете, к кому обратиться? Тогда обращайтесь к нам в редакцию. Мы поможем вам задать интересующий вас вопрос и получить исчерпывающий ответ. А может, у вас есть планы по благоустройству и улучшению качества жизни в вашем поселке, деревне, улице. Нам интересно все. Темы для обращений могут быть самыми разными – от вопросов социальных до вопросов юридических. Есть одно условие: все ваши обращения должны быть в письменном или электронном виде, но это не значит, что мы не ждем от вас и звонков в редакцию. Пишите, звоните! Вас услышат и вам ответят!

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Пока не грянул гром

Уважаемая редакция газеты «Заря»! Обращаются к вам жители дома № 3 по улице Васильковского.

Нашему дому 45 лет, и мы просили в письменном виде директора МКУ «ЖКХ» МО городское поселение г. Конаково А.Н. Жука, чтобы нам обновили детскую площадку. Качели находятся в плачевном состоянии, дети, катаясь на них, рискуют получить серьезные травмы. Первое письмо мы отправляли в августе 2016 года, а воз и ныне там. Помимо небезопасных качелей вокруг площадки стоят сухие деревья, и мы также обращали внимание коммунальных служб города на это. Но на наши звонки и обращения в письменном виде, всегда один ответ – нет денежных средств. Как это нет средств? Что же теперь, ждать, когда будет нанесена травма ребенку и только после широкой, резонансной огласки работа будет сделана? Мы категорически против! В субботу 14 июля чуть не случилась трагедия – упал огромный сук с сухого дерева в двух шагах от идущего мимо ребенка. И подобные случаи уже были, лишь по счастливой случайности все обошлось.

Уважаемая редакция, просим вас, помочь нам добиться ответа, когда на наш двор и особенно на детскую площадку обратят внимание. Неужели необходимо так много денежных средств, чтобы привести в порядок и в безопасное состояние детскую площадку?

С уважением, от имени жильцов дома № 3 (детей, мам, пап, дедушек и бабушек) по улице Васильковского, Лидия Андреевна Козлова (всего 10 подписей).