Происшествие

ЗА СЕКУНДЫ ДО…

В Конакове, справа от впадения в Волгу речки Сучок, там, где причаливает паром СП-14, и еще немного правее, на берегу есть небольшой песчаный пятачок. Сюда обычно приходят позагорать. Некоторые даже отваживаются купаться. Хотя, прямо скажем, место для этого совсем не предназначено. Опасно из-за близости парома и непредсказуемости дна…

Вот здесь-то все и произошло в минувшую субботу.



Несколько семей просто загорали, благо солнечная погода располагала к этому. Двое мальчишек лет десяти бродили по колено в воде. И вдруг один из них оказался на глубине. Метрах в двадцати от берега. Плавал он, явно, плохо. Стал тонуть. От страха даже не мог хоть кого-то позвать… Голова его, то показывалась над водой, то скрывалась…

И все могло бы закончиться очень печально, если бы на помощь утопающему смело не бросилась девушка. Буквально в последние секунды она успела вытолкнуть мальчишку на поверхность. А тут и мужчина на помощь подоспел. Все вместе они благополучно добрались до берега. Самостоятельно пострадавший не смог даже выйти из воды, мужчина вынес его на руках. И даже в безопасности от пережитого шока мальчишка не мог и слова вымолвить, был явно не в себе, не стоял на ногах...

- Надо его срочно в больницу! – крикнул кто-то.

- Давайте в мою машину, - пришла на помощь женщина по имени Елена.

Тот же мужчина посадил еще не пришедшего в себя мальчика на сиденье. Он же потом на руках вынес его в приемный покой. Нашелся телефон бабушки, позвонили ей…

Для Кирилла, так зовут мальчика, а живет он на улице Строителей, все обошлось благополучно. Вечером он уже был дома.

Отважной девушкой, которая не раздумывая бросилась на спасение утопающего, оказалась 19-летняя Лариса Шипова. Она студентка третьего курса Московского педагогического университета, будущая учительница начальных классов. А мужчина – ее папа Дмитрий. Право, испытываешь чувство гордости за таких вот неравнодушных к чужой беде людей. Пусть читатели знают их имена.

НА СНИМКАХ:

Лариса и Дмитрий Шиповы;

вот здесь все и произошло.

В. ДЕМИН. Фото автора.