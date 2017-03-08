«Ростех» рассмотрит возможность сотрудничества с предприятием «Хамильтон Стандард - Наука» в Тверской области 2 августа Губернатор Игорь Руденя и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов побывали на предприятии «Хамильтон Стандард – Наука» в Ки

«Ростех» рассмотрит возможность сотрудничества с предприятием «Хамильтон Стандард - Наука» в Тверской области

2 августа Губернатор Игорь Руденя и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов побывали на предприятии «Хамильтон Стандард – Наука» в Кимрах, где осмотрели действующий цех и строящуюся вторую очередь завода.

«Мы бы хотели, чтобы «Ростех» наладил сотрудничество с организациями, работающими на нашей территории, которые ещё не включены в периметр зоны интересов компании по кооперации», — сказал Игорь Руденя.

Сергей Чемезов отметил, что продукция «Хамильтон Стандард – Наука» востребована в мировой авиапромышленности, и сотрудничество между компаниями возможно.

«Хамильтон Стандард - Наука» производит авиационные теплообменники для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов и является одним из крупнейших экспортоориентированных проектов региона.

Инвестиции в строительство первой очереди и приобретение технологического оборудования составили около 500 млн рублей. Выпускаемая продукция эксплуатируется на самолетах ведущих мировых и российских производителей.

В феврале на форуме «Сочи-2017» Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор предприятия Роман Чичелов подписали соглашение о сотрудничестве.

Новые производственные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники современного образца. Запустить цех планируется осенью этого года. Ожидается, что объём финансовых вложений составит более 877 млн рублей, это обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты. В прошлом году компания отчислила в консолидированный бюджет Тверской области свыше 43 млн рублей налогов.

С открытием второй очереди на предприятии будет увеличено число рабочих мест для жителей Верхневолжья. Планируется, что к 2019 году штат сотрудников вырастет до 250 человек. Содействие в обеспечении «Хамильтон Стандард - Наука» квалифицированными кадрами будет оказывать Правительство Тверской области.