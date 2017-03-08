В Твери стартовала кампания по ремонту магистральных дорог 2 августа в Твери стартовала масштабная кампания по ремонту основных магистралей города в рамках соглашения с Москвой, подписанного в прошлом году Губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Серге

В Твери стартовала кампания по ремонту магистральных дорог

2 августа в Твери стартовала масштабная кампания по ремонту основных магистралей города в рамках соглашения с Москвой, подписанного в прошлом году Губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным. Работы начались с демонтажа трамвайных рельсов на улице Советская. Всего ремонт охватит 12 км центральных улиц: от площади Гагарина до микрорайонаМигалово, а также от Нового моста до железнодорожного вокзала.

«Наверное, жителям города это принесёт некие временные неудобства. Мы постараемся организовать дорожное движение так, чтобы их минимизировать. Москва преображается, наша задача — не отставать как минимум в благоустройстве. Нужно привести в порядок асфальт, разметку, пешеходные переходы и тротуары, светофоры», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Всего схема производства работ включает 10 участков, в ремонте будут задействованы около 500 человек.

Дорожные работы проводит ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» — организация с большим опытом работы и современным материально-техническим обеспечением. В процессе также участвуют московские проектные институты и компании, которые специализируются на планировании городской инфраструктуры. С госкомпанией «Автодор», которая строит в регионе скоростную трассу М-11, достигнута договорённость о поставках асфальта высокого качества.

На улицах Вагжанова, Советской, Софьи Перовской, проспектах Калинина и Ленина, а также улице 50 лет Октября кроме замены дорожного покрытия, демонтируют неиспользуемые трамвайные пути. На проспектах Тверском и Чайковского рельсы будут сохранены.

Согласно поручению Игоря Рудени, вывоз снятых трамвайных путей и других материалов, которые могут быть использованы повторно, проводится по актам с фотовидеофиксацией. Хранить их будут на территории трамвайного парка на Соминке.

Также Губернатор поручил городским властям совместно с ГИБДД продумать дорожную разметку на обновлённых дорогах и размещение пешеходных переходов. Кроме того, по мнению главы региона, важно синхронизировать ремонт с работами на городских теплотрассах.

К следующему этапу работ — фрезерованию дорожного покрытия на улицах Советской и Софьи Перовской, проспектах Тверском и Чайковского — ориентировочно планируется приступить 8-9 августа. Завершение ремонтной кампании намечено на 10 сентября.

Пресс-служба Правительства Тверской области.