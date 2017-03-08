В районах Тверской области восстанавливают энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды

В ряде районов Тверской области из-за неблагоприятных погодных условий минувшей ночью произошло частичное отключение электроэнергии. Наибольший ущерб стихия нанесла электросетевому хозяйству муниципалитетов, расположенных на северо-западе региона. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на особом контроле Губернатора Игоря Рудени.

В устранении последствий непогоды задействованы силы и средства Главного управления МЧС России по Тверской области, ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго», администраций муниципальных образований региона.

Для скорейшего восстановления энергоснабжения в Тверскую область оперативно прибывают коллеги из других филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, а также ПАО "МОЭСК" и филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - "Валдайское ПМЭС". Всего аварийно-восстановительными работами 3 августа будут заниматься 169 бригад или порядка 850 энергетиков.

В настоящее время, по оперативной информации, уже восстановлена работа основных линий электропередачи и питающих центров 110 кВ. На линиях других классов напряжения установлены все места повреждений, ведутся аварийные ремонты.

Энергетики совместно с сотрудниками регионального подразделения МЧС России, службами муниципальных образований оказывают адресную помощь по заявкам, поступающим в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области. В подразделениях созданы резервы на случай увеличения количества обращений. В готовности находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС России.

Для информирования населения о ходе восстановления электроснабжения сотрудниками надзорных органов МЧС и представителями районных администраций организованы подворовые обходы.

Телефон горячей линии ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» – 8-800-50-50-115.

Пресс-служба Правительства Тверской области.