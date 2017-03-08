Сеть ЕРКЦ планируется создать на всей территории Тверской области

Развитие в регионе единой платёжно-сервисной системы в сфере жилищно-коммунальных услуг обсудили на совещании в Правительстве Тверской области, которое провёл Игорь Руденя. По мнению Губернатора, сеть филиалов единого расчётного кассового центра (ЕРКЦ) должна охватить 100% территории Верхневолжья.

«Задача этой системы — обеспечить максимальную собираемость платежей, прозрачность и удобство для граждан. Очень важно, чтобы население получало единый платёжный документ по всем направлениям оказанных жилищно-коммунальных услуг», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона добавил: в рамках системы требуется обеспечить расщепление полученных от жителей области платежей и направление денег напрямую ресурсоснабжающим организациям.

Таким образом, сеть ЕРКЦ будет располагать единой региональной базой данных о потребителях и поставщиках услуг ЖКХ, начисленных суммах и совершённых платежах. При формировании этой базы планируется использовать опыт других субъектов по применению автоматизированных систем работы с платежами в коммунальной сфере.

Улучшение качества услуг ЖКХ — показатель, заложенный в майских указах Президента РФ Владимира Путина. Создание сети ЕРКЦ в Тверской области ведётся по инициативе Губернатора Игоря Рудени. В настоящее время действует головной офис центра в Твери, а также подразделения в Вышнем Волочке, Нелидово, Бологое, Андреаполе, Калининском районе. Готовятся к открытию филиалы в Ржеве, Торжке, Кимрах, Удомле, Спирово.

На официальном сайте http://www.erkc-tver.ru для граждан доступен личный кабинет, где можно оплатить все услуги в режиме онлайн и отследить историю предыдущих платежей.

Развитие ЕРКЦ — одна из мер, которые реализуются в рамках комплексного плана региона по сокращению уровня долгов перед поставщиками жилищно-коммунальных услуг и ресурсов. По данным Министерства строительства и ЖКХ, в 2017 году объём задолженности за топливно-энергетические ресурсы в Тверской области уменьшился на 17,7%.

Под председательством Губернатора Игорь Рудени в регионе действует межведомственная комиссия по контролю за расчётами за поставленные энергетические ресурсы. На заседаниях регулярно рассматривается текущая ситуация с долгами по каждому муниципалитету.

Пресс-служба Правительства Тверской области.