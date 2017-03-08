Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций информирует участников алкогольного рынка.

С информацией о принятых нормативно-правовых актах, определяющих границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с указанием схем границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» можно ознакомиться на сайте Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций минконтроль.тверскаяобласть.рф.