В Тверской области выбрали ведущие спортшколы и лучшие муниципалитеты по физкультурно-оздоровительной работе

Подведены итоги регионального конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы в 2016 году. В нём приняли участие все 43 района и городских округа Верхневолжья. Тема вошла в повестку дня заседания Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Поддержка спорта, в том числе массового, пропаганда здорового образа жизни входят в число приоритетов для региональной власти.

«Спорт — это здоровье, а здоровое население — это здоровая экономика», — считает Игорь Руденя.

По результатам конкурса муниципальных образований определены 14 победителей в четырёх группах по численности населения. Это Конаковский, Осташковский, Старицкий, Кашинский, Зубцовский, Торопецкий, Краснохолмский, Максатихинский, Андреапольский, Сандовский, Сонковский районы, ЗАТО «Солнечный», а также Тверь и Кимры.

Для руководства спортивных школ региона, которые вошли в число лучших по итогам прошлого года, предусмотрено денежное поощрение. В списке победителей лидирует школа олимпийского резерва по видам гребли имени А. Серединой, за ней следуют школа олимпийского резерва по видам единоборств, спортивно-адаптивная школа, школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта имени Ю.М. Михайлова, а также комплексная спортивная школа олимпийского резерва №2.

Пресс-служба Правительства Тверской области.