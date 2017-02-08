Тверская область станет пилотной площадкой проекта «Активное долголетие» по повышению качества жизни пожилых людей

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Сегодня, 2 августа, Правительство Тверской области заключило соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». Подписи под документом поставили заместитель Председателя Правительства – Министр здравоохранения региона Виталий Синода и директор фонда Елизавета Олескина.
О необходимости усиления и систематизации работы по обеспечению пожилых граждан медико-социальной помощью говорил Президент РФ Владимир Путин 26 июля на встрече с представителями социально ориентированных НКО в Петрозаводске.
«Это чрезвычайно важная задача. Отношение общества к пожилым людям, к своим собственным гражданам говорит о зрелости этого общества», — отметил глава государства.
В Тверской области проживают порядка 370 тысяч людей пожилого возраста. По мнению Губернатора Игоря Рудени, работа социальных и медицинских служб должна быть выстроена так, чтобы необходимые формы поддержки были доступны каждому из них.
«Забота о пожилых людях, оказание им качественной медицинской помощи – важнейшая задача. Необходимо, чтобы каждый представитель старшего поколения получал поддержку в полном объёме, жил в комфортных условиях», — обозначил Игорь Руденя.
Подписанное 2 августа соглашение закрепляет взаимодействие областного Правительства и фонда «Старость в радость» в создании на территории Верхневолжья системы по уходу за людьми старшего возраста, которые в этом нуждаются, а также повышении качества жизни пожилого населения в целом. Ключевым направлением сотрудничества станет совместная реализация пилотного проекта «Активное долголетие».
Он нацелен на модернизацию стационарных и надомных услуг комплексных центров соцобслуживания и социальных учреждений для престарелых и инвалидов. В частности, запланировано укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов в зданиях соцслужб, благоустройство, обучение персонала современным методам реабилитации и ухода за пожилыми людьми, развитие волонтёрства в этой сфере. Рассматривается возможность федерального финансирования в рамках программы.
Проект создан на основе опыта десятилетней работы фонда в 20 регионах России. В частности, более 5 лет организация сотрудничает с 10 домами-интернатами для пожилых и инвалидов, а также комплексными центрами соцобслуживания Верхневолжья.
По итогам внедрения пилотного проекта «Активное долголетие» в Тверской области планируется рекомендовать его к распространению и в других регионах.
Пресс-служба Правительства Тверской области.