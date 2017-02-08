«Ростех» планируют увеличить производство импортозамещающей продукции на Савеловском станкостроительном заводе в Тверской области

Сегодня, 2 августа, Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили одно из крупнейших машиностроительных предприятий Тверской области – Савеловский станкостроительный завод.

Предприятие создано на базе Савеловского машиностроительного завода в рамках реализации соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области и «Ростеха». Документ был подписан Игорем Руденей и Сергеем Чемезовым в июне 2016 года и предусматривает реализацию инвестиционных и инновационных проектов на предприятиях региона, входящих в состав госкорпорации.

«Компания «Ростех» очень серьезно подошла к развитию Савеловского машиностроительного завода. Год назад отсутствие крупных заказов ставило под вопрос дальнейшую судьбу предприятия. Сегодня мы видим, что решение о создании Савёловского станкостроительного завода позволило сохранить рабочие места, обеспечить стабильную загрузку и перспективы развития производства», - подчеркнул Игорь Руденя на совещании по вопросам станкостроения и импортозамещения в отрасли, которое состоялось после осмотра цехов завода.

Сергей Чемезов отметил, что на предприятии появилось новое оборудование, которое позволяет производить именно те станки, которые требуются сегодня российскому машиностроению. Ключевое значение, по словам главы «Ростеха», имеет импортозамещающий потенциал предприятия. Задача последовательно замещать в ключевых отраслях экономики зарубежную продукцию отечественной поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день большая часть станков в нашей стране, к сожалению, закупается. Мы создаем суперсовременное предприятие, которое дает возможность производить подобные станки здесь, в России, что уже и делается», - обозначил Сергей Чемезов.

В 2017 году объём заказов Савеловского станкостроительного завода составил свыше 930 млн рублей. Портфель подтверждённых заказов на 2018 год уже достиг 700 млн рублей.

На заводе производится станкостроительная продукция для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск), Российской самолетостроительной корпорации «МиГ», АО «Роствертол», АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра» имени Ивана Ивановича Картукова», ОАО «Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова», Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» – филиала АО «РСК «МиГ» и других предприятий.

Справочно: В Госкорпорацию «Ростех» входят предприятия тверского региона: АО «Специальное проектно-конструкторское бюро средств управления», АО «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом», АО «Научно-исследовательский институт информационных технологий», ООО «Савеловский машиностроительный завод», АО «Завод «Марс», АО «Завод «Луч».

ООО "Савеловский станкостроительный завод" - производственная площадка ООО "СТАН". Специализируется на производстве вертикально-фрезерных обрабатывающих центров, портальных фрезерных станков с подвижным столом и специального оборудования. На долю ООО "СТАН" приходится свыше 50% выпускаемых в России металлообрабатывающих станков.

Пресс-служба Правительства Тверской области.