Игорь Руденя осмотрел требующие ремонта участки трассы Тверь-Кимры

Сегодня, 2 августа, Губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит рабочий день в Кимрском районе. По дороге в муниципальное образование глава региона осмотрел участки трассы, где в этом году будет проведен ремонт.

Один из них – на Савватьевском шоссе от границы Твери до моста через Оршу. Ремонт здесь начнется на следующей неделе. Поскольку движение на участке интенсивное, будет сделано двухслойное асфальтобетонное покрытие с укрепляющей сеткой.

Игорь Руденя поручил продлить участок, где будут проведены работы, до села Савватьево. Глава региона указал также на необходимость укрепить обочины, сделать разметку, обозначить пешеходные переходы.

Еще один участок на трассе Тверь-Кимры, где сделал остановку Губернатор Тверской области, расположен в Конаковском районе, недалеко от деревни Рождествено. Десять километров дороги здесь ремонтировали семь лет назад с применением метода холодной регенерации. Качественно выполненные работы позволили сохранить дорожное полотно в хорошем состоянии, сейчас требуется только косметический ремонт верхнего слоя.

Игорь Руденя обратил внимание представителя компании «Скайвей», отвечающего за содержание дороги, что нужно регулярно скашивать траву на обочинах, и поручил приобрести для этого дополнительную технику за счет расходов на содержание трассы.

«Это видовой район, который посещает много туристов. Покос травы нужен не только в эстетических целях, но и для обеспечения безопасности дорожного движения на дороге, которую часто пересекают животные», - отметил Игорь Руденя.

Справочно: В Тверской области приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог. Они разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм. Установлены требования к качеству материалов: это должен быть высокопрочный гранитный щебень, используемый на федеральных магистралях, песок и асфальтобетонная смесь. Стандарты предусматривают применение при ремонте новых технологий, в частности, холодную регенерацию.

Всего в 2017 году в Тверской области планируется привести в нормативное состояние более 300 км региональных дорог, 190 км местных и около 300 тыс. квадратных метров дворовых территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.