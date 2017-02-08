Средняя зарплата работников социального обслуживания Тверской области в 2017 году будет увеличена

В 2017 году средняя зарплата работников социального обслуживания Верхневолжья должна увеличиться до 18 тыс. 768 рублей. Этот и другие вопросы повышения эффективности и качества услуг в сфере соцобслуживания рассмотрели 1 августа на заседании Правительства Тверской области, прошедшем под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Повышение оплаты труда работников соцзащиты — один из показателей, обозначенных в майских Указах Президента РФ Владимира Путина. В 2016 году в Тверской области плановые значения по этому направлению были перевыполнены: средняя зарплата составила 15 тыс. 184 рубля. План на 2017-й — 18 тыс. 768 рублей. Ожидается, что в 2018 году эта цифра достигнет 24 тыс. 190 рублей — 100% от среднемесячного дохода по трудовой деятельности в регионе.

В настоящее время в сфере соцобслуживания населения заняты 1025 жителей Верхневолжья.

«Персональный состав этой группы сотрудников определяет качество обслуживания населения, поэтому материальная мотивация необходима. Также мы смотрим, что можно сделать по улучшению условий труда, оснащению служебным транспортом, повышению информатизации в системе соцзащиты», — сказал Игорь Руденя.

Кроме того, в дорожную карту по повышению эффективности и качества услуг в сфере соцобслуживания включены мероприятия по развитию стационарозамещающих технологий для граждан, которые нуждаются в стационарном обслуживании.

В частности, это услуга «Социальная передышка» для семей, которые воспитывают детей-инвалидов: в рабочее время ребята находятся в группах дневного пребывания, а вечером возвращаются домой. По такой же схеме создаются «социальные гостиные» для людей старшего возраста.

Также Минсоцзащиты региона организует работу сиделок и обучение в школе ухода за пожилыми людьми, внедряет технологию сопровождаемого проживания молодых людей с инвалидностью на дому.

В прошлом году этими услугами воспользовались порядка 850 жителей области, в 2017-м их получателями станут около 930 граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области.