В школах Тверской области будут уделять больше внимания математике и физике

Сегодня, 1 августа, на заседании Правительства области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, обсудили результаты проведения в школах региона единого государственного экзамена. Среди главных итогов – повышение среднего балла, полученного выпускниками, почти по всем предметам и снижение количества выпускников, не получивших аттестат.

«Министерству образования необходимо продумать систему поощрения учебных заведений, которые показали лучшие результаты. В то же время в школах, где результаты неудовлетворительные, необходимо разработать и реализовать «дорожные карты» по повышению качества обучения», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В целом результаты ЕГЭ этого года показали - выпускники Верхневолжья чаще отдают предпочтение гуманитарным наукам и показывают по ним более высокие результаты. Средний балл по русскому языку в этом году - 70, по профильной математике, которую сдают по выбору,– 45,5, по физике - 51,8.

«Технические науки дают большие возможности для развития личности. Наши программисты – одни из лучших в мире. Необходимо поднимать уровень знаний выпускников по этим предметам и их популярность в школьной среде», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Возможные пути решения этих задач – увеличение количества часов данных предметов в школах, открытие новых физико-математических классов. Соответствующее предложение по поручению Губернатора будет направлено Правительством региона в Министерство образования РФ.

Для повышения квалификации педагогов на базе средней общеобразовательной школы №17 с углубленным изучением математики создан центр инновационного развития.

«Работа нашей инновационной площадки – большое подспорье для повышения качества преподавания математики и получения высоких результатов по данному предмету среди учеников. Ежегодно у нас проходят обучение около сотни преподавателей региона, а также ведется работа с детьми, желающими получить углубленные знания», - отметила директор учреждения Елена Кучина.

Присутствовавшие на заседании в качестве экспертов руководители образовательных учреждений отметили, что в этом году в Тверской области единый государственный экзамен прошел на высоком организационном уровне. Так директор тверской школы №4 Ирина Тюрякова подчеркнула, что все аттестационная кампания прошла в штатном режиме, на решение возникавших вопросов уходило не более пяти минут.

Справочно: В этом году аттестационные испытания в регионе прошли 6 059 человек. 37 выпускников получили результаты в 100 баллов, из них 17 – за ЕГЭ по русскому языку. Более 80 баллов получили 2 063 человека. Многие из отличников выбрали для дальнейшего обучения тверские вузы.

Всего в экзаменационной кампании было задействовано 55 пунктов проведения экзамена, 455 аудиторий, из которых 448 функционировали в режиме онлайн.

В текущем году в регионе было открыто 11 новых пунктов проведения единого госэкзамена. Все они оборудованы видеонаблюдением, металлодетекторами, средствами подавления сотовой связи. Проведение экзамена и контроль за соблюдением всех требований обеспечивали сотрудники Рособрнадзора, Министерства образования Тверской области, федеральные эксперты, общественные наблюдатели – всего около 3 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области.