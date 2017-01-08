Банк России информирует

В ЦФО во втором квартале выявлено 6 182 фальшивых денежных знака

В банковском секторе Центрального федерального округа во 2 квартале 2017 года выявлено 6 182 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. По сравнению с 1 кварталом 2017 года их количество снизилось на 821 единицу.В настоящее время чаще всего подделывают банкноты Банка России номиналом 5 тысяч рублей: во 2 квартале 2017 года их выявлено 3 571 шт. - 57,8% от общего количества обнаруженных фальшивок, что на 200 шт. меньше по сравнению с первым кварталом 2017 года.По сравнению с первым кварталом 2017 года:– количество выявленных поддельных банкнот Банка России номиналом 1 тысяча рублей уменьшилось на 574 единицы и составило 2 540 шт. - 41,1% от общего количества;– обнаруженных подделок номиналом 500 рублей стало на 48 единиц меньше – 43 шт. – 0,7% от общего количества.Поддельных банкнот номиналом 100 и 50 рублей выявлено 16 и 7 шт. соответственно.Во 2 квартале 2017 года в Центральном федеральном округе также обнаружено 2 поддельные монеты Банка России номиналом 10 рублей и 3 поддельные монеты Банка России номиналом 5 рублей.Регионами Центрального федерального округа, помимо Московского, в которых в апреле-июне 2017 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Тверская – 141 шт., Тульская – 133 шт., Воронежская – 114 шт. и Владимирская – 102 шт. области.Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств в целом по ЦФО во втором квартале 2017 года составило 325 шт. Здесь традиционно лидирует доллар США – выявлено 282 поддельные банкноты, евро 41 выявленная подделка, также в Московском регионе выявлено 2 поддельные банкноты китайский юань.Банкноты Банка России изготавливаются с использованием самых современных технологий и по совокупности применяемых защитных признаков не уступают ведущим мировым валютам. Регулятор постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику фальшивомонетничества, среди которых важную роль занимает информирование населения о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков; подробная информация о таких признаках размещена на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».