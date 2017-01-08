Банк России информирует: На легальных займах до зарплаты поставили знак

На легальных займах до зарплаты поставили знак

Проверить законность микрофинансовой организации теперь стало проще. Банк России начал проект по обозначению сайтов легальных МФО специальным знаком в результатах поисковика «Яндекс».

Специальный «маркер» – зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ» – появился недавно в результатах поиска «Яндекс» рядом с названием сайта компании. Этот маркер информирует потребителя о том, что на указанном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус микрофинансовой организации. Это значит, что сведения о данной компании внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через одну из трех саморегулируемых организаций, членом которой она является. Это очень важная для граждан информация, поскольку деятельность такого легального кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг.

Раньше потребители могли самостоятельно изучить на сайте Банка России реестр МФО, найти там нужную компанию, и также проверить ее членство в СРО.

Проект станет важной частью деятельности Банка России по противодействию нелегальным кредиторам. За прошлый год в нашей стране было выявлено около 1400 нелегальных кредиторов – информация о них направлена в правоохранительные органы.«Рынок микрофинансирования динамично развивается. В Тверском регионе действуют более 50 обособленных подразделений МФО, 8 МФО зарегистрированы в нашей области. Новый инструмент дает потребителю возможность выбирать в интернете работающие законно МФО. А сайты мошенников будут видны сразу и не смогут вводить в заблуждение наших земляков, выдавая себя за микрофинансовые организации», – поясняет Николай Алексеевич Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.Надо сказать, что в дальнейшем проект может быть распространен и на другие компании финансового рынка, которые представлены в интернете.