НАЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ МИНИСТРА

Заместителями Министра здравоохранения Тверской области назначены Наталья Невская и Игорь Барышев

Первым заместителем Министра здравоохранения Тверской области назначена Наталья Невская, должность заместителя главы ведомства займёт Игорь Барышев. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил Губернатор Игорь Руденя, открывая заседание регионального Правительства.

Наталья Невская ранее работала заместителем главного врача областной клинической больницы, Игорь Барышев возглавлял департамент здравоохранения и социальной политики администрации Твери.

Кадровые изменения в сфере здравоохранения направлены на качественное улучшение ситуации в отрасли. В мае текущего года распоряжением Губернатора на должность заместителя Председателя Правительства Тверской области — Министра здравоохранения региона был назначен Виталий Синода.

«После формирования кадрового состава Министерства необходимо сосредоточиться на решении актуальных для региональной медицины вопросов. Это модернизация центральных районных больниц, повышение эффективности работы главврачей, лекарственного обеспечения, а также информатизация отрасли», — подчеркнул Игорь Руденя.

Также в числе приоритетных задач, поставленных Игорем Руденей перед региональным Минздравом, - обеспечение сферы квалифицированными специалистами, обновление материально-технической базы, приведение в порядок зданий лечебных учреждений, обеспечение комфортных условий для пациентов, в том числе маломобильных групп населения.

Для повышения эффективности управления ЦРБ в июле принято решение о введении контрактной системы назначения главных врачей. При переназначении руководителей больниц будет учитываться мнение глав районов о качестве их работы.

Чтобы снять вопрос нехватки квалифицированных кадров в районных и сельских больницах, Губернатор считает необходимым развивать целевой приём абитуриентов из муниципалитетов в Тверской государственный медицинский университет.