Игорь Руденя провел встречу с главой тверского филиала «Ростелекома» Дмитрием Уховым

Перспективы сотрудничества Правительства Тверской области и ПАО «Ростелеком» обсуждались на встрече Губернатора Игоря Рудени и директора тверского филиала компании Дмитрия Ухова.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить за оказание серьезной поддержки в проведении 350-летия обретения мощей Нила Столобенского в Осташковском районе», - сказал Игорь Руденя

Глава региона отметил, что поддержка «Ростелекома» позволила обеспечить трансляцию богослужения на территории монастыря Нило-Столобенская пустынь, в лагере паломников, а также в прямом эфире телекомпаний ТНТ «Тверской проспект» и «Союз». Губернатор подчеркнул – после проведения праздничных торжеств в начале июня в Нило-Столобенской пустыни отмечается значительное увеличение потока гостей.

«Это была честь - помогать на этом мероприятии, потому что мы понимаем его значимость для области, и насколько важно сдвинуть процессы, которые в регионе застаивались с точки зрения туризма. Хотим участвовать в таких проектах и приносить пользу области», - заверил Дмитрий Ухов.

На встрече обсуждалось также взаимодействие Правительства Тверской области и «Ростелекома» в реализации проекта «Безопасный город», информатизации органов государственной власти. Кроме того, по словам Игоря Рудени, региональная власть рассчитывает на помощь компании в развитии информационных технологий на территории Верхневолжья в связи с передачей этих функций Министерству экономического развития после реорганизации Министерства промышленности и информационных технологий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.