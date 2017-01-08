Более 1700 га земель передано Ржевскому району Тверской области для ведения сельского хозяйства

Земли общей площадью свыше 1700 га в сельском поселении «Победа» Ржевского района переданы из федеральной собственности в муниципальную. Участки будут задействованы в сельскохозяйственном производстве.

С соответствующей просьбой к Президенту РФ Владимиру Путину в июле прошлого года обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению главы региона, поддержка отрасли сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений в развитии экономики Верхневолжья.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу по эффективному развитию АПК. В Тверской области, как мы считаем, это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест», — обозначил Игорь Руденя.

Глава района Валерий Румянцев и глава сельского поселения «Победа» Евгений Тарасевич поблагодарили Владимира Путина и Игоря Руденю за содействие в решении вопроса о передаче участков в собственность муниципалитета.

«Эти земли когда-то являлись лучшими в районе. Использовать их будут только для производства сельскохозяйственной продукции», — говорится в благодарственном письме руководителя муниципалитета.

В настоящее время ведётся работа по передаче в собственность сельского поселения ещё более 600 га земель, которые также планируется вовлечь в сельхозпроизводство.

Справочно: В 2017 году на поддержку аграрного сектора Верхневолжья заложено более 2,5 млрд рублей — 534,4 млн рублей из региональной казны и свыше 2 млрд рублей из федерального бюджета.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Тверской области, в денежном выражении производительность АПК в 2017 году составит более 39 млрд рублей: 26,6 млрд рублей по направлению растениеводства и 12,5 млрд рублей в животноводстве.

Пресс-служба Правительства Тверской области.