ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В Тверской области в первом полугодии наложено почти 900 тыс. рублей штрафов за нарушения в сфере строительства

За первое полугодие 2017 года в Тверской области возбуждено 60 дел об административных правонарушениях в сфере строительства. Сумма наложенных штрафов составила более 876 тыс. рублей.

Строительная отрасль названа Президентом России Владимиром Путиным стратегическим направлением социально-экономического роста страны. В Тверской области развитию данной сферы уделяется особое внимание.

«Каждый построенный квадратный метр жилья – это ещё один повод, чтобы жители гордились своей областью, видели здесь перспективу для себя и своих детей. Если развивается строительство – развивается экономика, есть рабочие места», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Особое внимание уделяется качеству возводимых объектов, соблюдению необходимых норм, правил и сроков. Государственный надзор в этой сфере осуществляет региональное Министерство по обеспечению контрольных функций.

В первом полугодии ведомством было возбуждено 49 административных дел за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов, ввода их в эксплуатацию.

Застройщики привлекались к ответственности за строительство без получения разрешения на проведение работ. Такой мерой наказания было охвачено 34 физических и 15 юридических лиц. Для последних размер штрафа составляет от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

8 дел в отношении юридических и должностных лиц возбуждено за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, других требований. 3 дела возбуждено за неисполнение предписания органа государственного строительного надзора.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций обращает внимание застройщиков на необходимость своевременного получения разрешений на строительство, а в случае, если объект подлежит государственному строительному надзору, на своевременную подачу извещения о начале работ в Министерство.

Пресс-служба Правительства Тверской области.