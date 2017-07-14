СВИНИНЫ СТАЛО БОЛЬШЕ

Министерство сельского хозяйства РФ отметило вклад Тверской области в увеличение объёмов производства свинины

Верхневолжье в числе других регионов в первом полугодии 2017-го обеспечило прирост производства свинины в России на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в январе-июне текущего года производство свиней в живом весе составило более 2 млн тонн.

«Основной прирост производства свинины обеспечили сельхозорганизации Тверской, Псковской, Белгородской, Курской, Воронежской областей и Ставропольского края», — отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства Харон Амерханов.

Хозяйства, расположенные на территории Верхневолжья, в первом полугодии произвели свинины на 17,6% больше, чем за первые 6 месяцев 2016-го года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, мясное скотоводство — одно из важнейших направлений развития агропромышленного комплекса Тверской области. Поддержка представителей отрасли стала одной из тем рабочей встречи главы региона с Президентом России Владимиром Путиным 4 июля. Особое внимание в АПК Верхневолжья уделяется развитию малых форм хозяйствования, отметил тогда Игорь Руденя.

«Средний и малый бизнес в сельском хозяйстве — перспективный для Тверской области формат. В следующем году, возможно, исходя их параметров бюджета, мы увеличим объём средств на поддержку малых форм хозяйствования. Также будем продолжать поддерживать и крупные предприятия», — сказал Игорь Руденя, комментируя тверским журналистам итоги встречи с Президентом.

Справочно: В 2016 году по производству мяса скота и птицы Верхневолжье заняло 8 место в ЦФО с объёмом выпущенной продукции 182 тыс. тонн. Обеспечить высокие темпы роста показателей позволила реализация крупных инвестиционных проектов в сфере свиноводства. Выпуск этого вида мяса в прошлом году увеличился почти вдвое — с 48 тыс. тонн до 83,5 тыс. тонн.

Пресс-служба Правительства Тверской области.