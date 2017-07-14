ПРЕМИИ - ЛУЧШИМ КЛУБНЫМ РАБОТНИКАМ СЕЛА

Лучшие работники и сельские учреждения культуры Тверской области получат премии из федерального бюджета

2,4 млн рублей из федерального бюджета направлено муниципальным образованиям Тверской области на поощрение лучших работников и учреждений культуры, расположенных в сельской местности. Средства распределили на заседании Правительства Тверской области, прошедшее под председательством Губернатора Игоря Рудени.

По мнению главы региона, поддержка отрасли культуры в регионе должна быть увеличена.

«Со следующего года необходимо максимально активно повышать финансирование отрасли культуры. Мы самая большая область в ЦФО, у нас больше всего территориальных образований. Нужно усиливать поддержку культуры», — отметил Игорь Руденя.

Размер денежного поощрения для отличившихся учреждений культуры составит 100 тыс. рублей. В конкурсе на получение материальной поддержки приняли участие 13 муниципальных образований, отбор прошли 9 из них. Это Весьегонский, Вышневолоцкий, Кашинский, Лихославльский, Максатихинский, Пеновский, Селижаровский, Торжокский районы и Щучейское сельское поселение Жарковского района.

Премия для лучших сотрудников домов культуры и досуговых центров — 50 тыс. рублей. В списке получателей субсидии — Бельский, Весьегонский, Зубцовский, Кашинский, Краснохолмский, Максатихинский, Пеновский, Ржевский, Селижаровский, Старицкий, Торопецкий, Торжокский районы, Аввакумовское сельское поселение Калининского района, Архангельское и Ново-Ямское сельские поселения Старицкого района.

Справочно: В рамках исполнения майских указов Президента России Владимира Путина в Тверской области проводится повышение зарплат работникам бюджетной сферы. В частности, в 2017 году наиболее существенное увеличение оплаты труда ожидает педагогов допобразования и сотрудников учреждений культуры. На это направление в бюджете Верхневолжья предусмотрено более 525 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.