БЫЛИННЫЙ БЕРЕГ-2017

В Кимрском районе Тверской области проходит фестиваль «Былинный берег»

С 28 по 30 июля в Кимрском районе Тверской области, на берегу Волги у деревни Топорок при поддержке регионального Правительства проходит фестиваль исторической реконструкции «Былинный берег». Он посвящен временам становления древнерусского государства, традициям и воинским обычаям той эпохи.

Такие мероприятия позволяют Тверской области встроиться в федеральную повестку по развитию событийного туризма, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Тверская область претендует на включение сразу в два туристических направления федеральной целевой программы, которая будет реализовываться с 2019 года – «Большая Волга» и «Историко-культурный туризм в ЦФО», – сообщил Игорь Руденя по итогам заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО Александре Беглове, которое прошло 21 июля в Сергиевом Посаде.

Фестиваль «Былинный берег» выстроен по принципу «живая история». Здесь создан военный полевой лагерь времен Древней Руси, каждый предмет быта которого соответствует 9-11 векам.

29 и 30 июля реконструкторские клубы продемонстрируют парные поединки и массовые боевые сражения на настоящем стальном оружии, театрализованные постановки. Также откроется ярмарка средневековых товаров и тир, пройдут мастер-классы по раннесредневековым ремёслам, конкурс костюма и вооружения, огненное шоу, выступления этнографических коллективов и музыкальных групп. Всего будет действовать более 100 исторических шатров и палаток.

«Администрации Кимрского района и Федоровского сельского поселения создали все условия, чтобы здесь отдохнули жители и гости нашего района. На этот фестиваль приезжают туристы со всей России. Я хочу пожелать всем участникам этого фестиваля хорошей погоды, а зрителям ярких впечатлений», - отметила глава Кимрского района Антонина Нестерова.

Гости праздника смогут поплавать на настоящей боевой ладье викингов, покататься на лошадях. Разработана специальная программа для детей. На берегу Волги организован кемпинг с парковкой, где посетители фестиваля могут разбить палатку.

В фестивале «Былинный берег» принимают участие около 700 реконструкторов из России, Украины и Белоруссии, планируется, что его посетят около 5000 зрителей из Тверской, Московской и соседних областей. Подробная информация – на сайте 10vek.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области.