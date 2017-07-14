С ПРАЗДНИКОМ, МОРЯКИ!

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30 июля – День Военно-Морского Флота
Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского Флота России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-Морской Флот – это надежная опора, гордость и слава России. Героическими победами многих поколений моряков наша страна завоевала статус великой морской державы. Уроженцы тверской земли вписали немало ярких страниц в книгу ратных достижений страны.
И сегодня наши земляки надежно охраняют морские рубежи Отечества, вносят весомый вклад в обеспечение безопасности и обороноспособности государства.
В день праздника желаю всем, кто прошел и проходит суровую морскую службу, доброго здоровья, благополучия, мирного неба над головой и новых свершений на благо Родины!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя