ТВЕРЬ - ЧЕТВЕРТАЯ ПО КОМФОРТУ

Тверь заняла четвёртое место среди крупных городов ЦФО по комфорту городской среды

В рамках взаимодействия Министерства строительства РФ и Единого института развития в жилищной сфере АИЖК по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» составлен рейтинг «Индекс качества городской среды». В него вошли 90 населённых пунктов. Среди крупных городов ЦФО (от 250 тыс. до 1 млн жителей) Тверь находится на четвёртой позиции по удобству для жизни.

Реализация в России приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», разработанного по инициативе Президента РФ Владимира Путина, начата этом году.

«В 2017 году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода. Дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь», — отметил Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года.

В Тверской области в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды» в 2017 году будет благоустроено 6 парков, 18 общественных мест в городских поселениях и 137 дворов в 14 муниципальных образованиях.

«Благоустройство городской среды – это не только повышение качества жизни населения. Это формирование современного облика наших городов, повышение их привлекательности для туристов. И, как следствие, – развитие экономики муниципалитетов», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

На условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов муниципальным образованиям Тверской области направлено около 330 млн рублей. В проекте участвуют Тверь, Удомля, Кувшиново, Западная Двина, Спирово, Жарковский, посёлок Калашниково Лихославльского района, посёлок Великооктябрьский Фировского района, Бежецк, Калязин, Кашин, Нелидово, Старица и Сонково.

Проект «Индекс качества городской среды» призван выявить основные проблемы развития городов, а также предложить методологические рекомендации по совершенствованию территорий.

Эксперты оценили состояние домов и дворов, зелёных зон и водных объектов, инфраструктуры и общественных пространств по 120 показателям. При составлении рейтинга использовались открытые данные Росстата и МВД, геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации, фотографии из социальных сетей.

В дальнейшем такой же индекс будет подготовлен для больших (100-250 тыс. жителей), средних и малых (менее 100 тыс. жителей) городов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.