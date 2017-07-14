Представители моногородов Тверской области защищают проекты

по управлению муниципалитетами в бизнес-школе «Сколково»



28 июля команды города Кувшиново и посёлка Жарковский Тверской области защищают свои проекты по управлению монотерриториями в рамках обучения в московской школе управления «Сколково».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, компетенции руководителей муниципальных образований во многом определяют темпы социально-экономического развития городов и районов.

«Развитие региона требует более качественного управления территориями. Повышение квалификации муниципальных служащих, формирование кадрового резерва приобретает в связи с этим особую значимость», — отметил Игорь Руденя.

В основе программы профессиональной переподготовки, которая реализуется в школе «Сколково», лежит проектный метод обучения по развитию моногородов. В ходе учёбы участники осваивали передовые технологии управления, готовили проекты, направленные на решение прикладных задач, в частности, привлечение инвестиций.

В состав кувшиновской делегации вошли глава администрации района Михаил Аваев, а также руководство местных предприятий. Жарковский представляют глава района Алексей Ткачёв, первый заместитель главы Валерий Богданов и предприниматели.

Верхневолжье является одним из четырёх пилотных регионов, где проводится обучение руководителей местных органов власти проектному управлению развитием муниципальных образований. Занятия проводятся на базе Тверского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Договорённость о взаимодействии вуза и Правительства Тверской области в сфере переподготовки управленческих кадров была достигнута на встрече Игоря Рудени с ректором РАНХиГС Владимиром Мау на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016».

В программу обучения входит не только теоретическая подготовка, но и создание проектов по решению актуальных вопросов развития территорий. В дальнейшем планируется реализовать их через проектный офис в муниципальных образованиях Верхневолжья.

В конце прошлого года учебное заведение провело тестирование глав муниципалитетов и семинар по взаимодействию с бизнесом в решении задач развития территорий. Также планируется обмен опытом по повышению квалификации муниципальных служащих с Белгородской, Калужской, Воронежской, Московской областями и республикой Татарстан.

Пресс-служба Правительства Тверской области.