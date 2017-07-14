ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области уведомляет о проведении второго конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов).



Сроки проведения второго конкурса:

- начало приёма заявок: 7 августа 2017 года;

- окончание приема заявок: 31 августа 2017 года.



Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 31 августа 2017 года (в том числе по почте), к участию не допускаются.



Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Правительства Тверской области www.Тверскаяобласть.рф в подразделе «Социально ориентированные некоммерческие организации» в подразделе «Конкурс по предоставлению грантов в 2017 году» подразделе «Конкурс по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), организатором которого является управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области.



http://тверскаяобласть.рф/tverskaya-oblast/grazhdanskoe-obshchestvo-v-tverskoy-oblasti/konkurs-po-predostavleniyu-grantov/konkurs-po-predostavleniyu-grantov-v-2017-godu/grantobshchsvyazi2017.php