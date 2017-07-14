ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

posted by Максим Малахов on пт, 07/28/2017 - 10:46

Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области уведомляет о проведении второго конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов). 

Сроки проведения второго конкурса: 
- начало приёма заявок: 7 августа 2017 года; 
- окончание приема заявок: 31 августа 2017 года. 

Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 31 августа 2017 года (в том числе по почте), к участию не допускаются. 

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Правительства Тверской области www.Тверскаяобласть.рф в подразделе «Социально ориентированные некоммерческие организации» в подразделе «Конкурс по предоставлению грантов в 2017 году» подразделе «Конкурс по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), организатором которого является управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области. 
 

http://тверскаяобласть.рф/tverskaya-oblast/grazhdanskoe-obshchestvo-v-tverskoy-oblasti/konkurs-po-predostavleniyu-grantov/konkurs-po-predostavleniyu-grantov-v-2017-godu/grantobshchsvyazi2017.php
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