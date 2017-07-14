ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

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Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области уведомляет о проведении второго конкурса по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов).
Сроки проведения второго конкурса:
- начало приёма заявок: 7 августа 2017 года;
- окончание приема заявок: 31 августа 2017 года.
Заявки на участие в конкурсе, поступившие после 31 августа 2017 года (в том числе по почте), к участию не допускаются.
Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте Правительства Тверской области www.Тверскаяобласть.рф в подразделе «Социально ориентированные некоммерческие организации» в подразделе «Конкурс по предоставлению грантов в 2017 году» подразделе «Конкурс по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), организатором которого является управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области.