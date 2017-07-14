И К НАМ ПРИДУТ БОЛЬШИЕ КОРАБЛИ…

Речной круизный туризм как вектор развития Конаковского района

Водный туризм сегодня является одним из приоритетных видов туризма в Тверской области. В разрезе задач, поставленных губернатором Тверской области Игорем Руденей, особое внимание в туристической отрасли следует уделить развитию речного круизного туризма как наиболее динамично растущего сектора. Спрос на это есть: жители России и ее гости хотят путешествовать по рекам, знакомиться с достопримечательностями, жизнью и бытом прибрежных городов и сел. Но чтобы это все работало, необходима развитая инфраструктура, включая причалы и подъезды к ним. Помимо этого, нужно разрабатывать туристические маршруты различной насыщенности. В общем, нужно работать. И не только на региональном, но и на местном уровне.

Об этом и шла речь на выездном совещании с министром туризма Тверской области Иваном Егоровым, которое состоялось в прошлую пятницу в Конаковском районе. В нем приняли участие глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, его заместители Татьяна Веряскина и Аггюль Бородина, руководитель ООО «Фермерское хозяйство «Витязь» Юрий Журавлев, а также представители сразу двух региональных министерств - туризма и транспорта.

Совещание началось в малом зале заседаний администрации Конаковского района, а продолжилось в «полевых условиях»: его участники решили ознакомиться с некоторыми причальными объектами города, чтобы понять, так сказать, потенциал развития. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы речного туризма в Конаковском районе, целесообразность создания и расширения туристской инфраструктуры, проработки интересных туристических маршрутов. Приоритетным вопросом является строительство причальных стенок в Конаковском районе с целью заезда круизных лайнеров и малых судов.

Иван Егоров приезжает в Конаковский район довольно часто. Усилиями министерства, которым он руководит, сегодня решаются задачи развития туристической отрасли региона, и Конаковский район – в числе приоритетных территорий.

У района прекрасный рекреационный потенциал: у нас сохранилась хорошая экология, жемчужина района – Московское море, привлекает десятки тысяч отдыхающих, история наших мест интересна, и нам есть что показать и рассказать. Но лесов и водных просторов мало. Чтобы заинтересовать потенциального туриста, нужно предложить ему что-то интересное, ради чего в Конаковский район стоило бы приехать. Разумеется, у нас есть гостиницы, санатории и турбазы, однако до сих пор нет разработанных маршрутов с привязкой к существующим достопримечательностям. Также нужны новые туристические бренды. В былые времена, помимо рыбалки и отдыха на воде, в Конаково приезжали ради того, чтобы посмотреть, как рождается знаменитый фаянс. Сегодня завод разрушен, но кустарные мастерские остались, и брэнд тоже остался. Его нужно продвигать, как и новую «туристическую легенду» про то, что район является родиной российского сыроварения.



Но вернемся непосредственно к речному туризму. На совещании Иван ЕГОРОВ особенно отметил следующее:

- Сегодня направление речного круизного туризма показывает бурный рост – до 30 процентов в год. Туры ведущих операторов продаются за 6 - 8 месяцев вперед. В этом году в нашей стране впервые на воду будет спущен большой круизный теплоход стоимостью 3 миллиарда рублей. Такого не было даже во времена Советского Союза. В общем, рынок растет, и у нас есть понимание того, что Тверская область должна стать его частью, волжские маршруты для этого подходят. Как и в других местах, развитию этого направления мешает слабая инфраструктура. Трех-четырехпалубным кораблям, способным перевозить 300 - 400 пассажиров, нужны соответствующие причалы с транспортными подъездами, с наличием коммуникаций и так далее. Сегодня у нас такими причальными стенками обладают только Тверь и Калязин. Это первое. Второе – нужно увеличить число таких стояночных точек, и в первую очередь мы рассматриваем Конаково и Кимры. Здесь и необходимо развивать инфраструктуру. Третье – помимо причалов и подъездов, к ним нужно разработать туристические маршруты, так сказать, дорожную карту места, куда будут прибывать по воде туристы. Причем, маршруты должны быть разнообразными как по времени их прохождения (от 1 часа и до 4 - 6 часов), так и по экскурсионно-событийному наполнению. Над этим стоит подумать, в первую очередь, муниципалитету…

По словам Ивана Егорова, на настоящий момент региональное правительство заключило партнерские соглашения с тремя ведущими туроператорами речного круизного туризма: «Мостурфлотом», «Инфофлотом» и «Водоходом». Необходимо просчитать все затраты на создание соответствующей инфраструктуры и исходя из них определять целесообразность вложений. А они необходимы, так как туристическая отрасль способна стать тем самым драйвером экономического развития района, который в условиях, когда промышленный потенциал не столь высок, как раньше, и присутствует трудовая миграция жителей района в Московскую область, не может считаться местом, где можно достойно и жить, и работать. Об этом сказал глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ:

- Мы готовы работать в этом направлении, и у нас для этого есть все: прекрасные волжские просторы, богатая история и трудолюбивые люди. Поэтому очень хочется, чтобы все понимали: когда Конаковский район станет заметной точкой на туристической карте не только Тверской области, но и России – у нас увеличатся туристические потоки, а следовательно, и возрастут налоговые поступления в бюджет, что позволит создать десятки предприятий, связанных с индустрией гостеприимства, где появятся сотни новых рабочих мест. Наши граждане смогут работать в родном районе, и им не придется ездить на заработки в Москву - сократится трудовая миграция, будут полные семьи, когда мама и папа всегда будут рядом, а не только в выходные…

Разумеется, совещание не обошлось без мнения специалистов, которые видят проблематику отрасли, так сказать, изнутри и долгие годы проработали в речном хозяйстве района. Так, руководитель ООО «Фермерское хозяйство «Витязь» Юрий ЖУРАВЛЕВ, которому принадлежит паром, обслуживающий маршрут «Зеленый бор - Топорок», сказал:

- В советское время, помимо Твери, на территории Конаковского и Калининского района было две остановки для речных многопалубных судов - в Конакове и Лисицком бору. У нас имелась соответствовавшая требованиям пристань, принадлежавшая областному порту и которая сегодня находится у «Ривер-клаба». К сожалению, технически таким большим судам сегодня в Конакове подойти некуда. Есть варианты переделать существующие причалы, но они ведомственные, нужно договариваться. Кроме того, владельцы теплоходов должны предоставить технические условия для подготовки причальной стенки, а речники должны доработать судовой ход…

На вопрос Олега Лобановского, во сколько может обойтись готовый причал, Иван Егоров ответил, что они бывают новые и бывшие в употреблении, варьируются по размерам, и в целом их стоимость колеблется от полутора до 15 миллионов. Поэтому в процессе работы будут рассматриваться и просчитываться все варианты.

Ну а всем нам остается верить, что, как и раньше, в нашем городе будут останавливаться большие речные круизные теплоходы, а мы на правах радушных гостеприимных хозяев будем показывать наш город отдыхающим. Почему бы и нет?

Подготовил Максим МАЛАХОВ.