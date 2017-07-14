В РАБОТЕ – САНАВИАЦИЯ

Два дня подряд, 25 и 26 июля, вертолет «Ми-8» санавиации МЧС России прилетал на стадион Конаковского энергоколледжа (ставший проверенной вертолетной площадкой города), чтобы забрать в Тверскую областную клиническую больницу (ТОКБ) больных, по поводу которых по месту обращения в Конаковскую ЦРБ было принято решение о госпитализации их в Тверь.



Во вторник неотложная медицинская помощь понадобилась женщине 1983 года рождения. В 15.14 экипаж вертолёта «Ми-8» МЧС России с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в Конаковскую ЦРБ для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки больной в областную клиническую больницу города Твери. После оказания необходимой медицинской помощи пациентке на месте было принято решение транспортировать женщину в ОКБ г. Твери. В 17.00 пациентка под надзором врачей вертолетом была доставлена в областную клиническую больницу.

В среду, 26 июля, из Твери в Конаково опять вылетел вертолет «Ми-8» МЧС России с бригадой медиков на борту. На этот раз неотложная помощь потребовалась женщине 1948 года рождения, которой в районной ЦРБ поставили диагноз «острый инфаркт миокарда». После оказания необходимой медицинской помощи пациентке на месте было принято решение транспортировать ее в ОКБ Твери, и в 12.04 пенсионерку доставили на вертолете в областную клиническую больницу.

Надо сказать, что правительство региона уделяет особое внимание развитию санавиации в Тверской области и теперь вертолеты выполняют «экстренные» рейсы практически ежедневно. Пока на посадку вертолета жители реагируют, как на что-то необычное: оба дня на стадионе собиралось свыше ста зевак из окрестных домов, преимущественно детей и молодых мам, т.е., тех, кто не работает. Но для врачей и сотрудников МЧС такие рейсы стали обыденностью.