ОТКРЫТ НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

«ДМИТРОГОРСКОГО ПРОДУКТА»

21 июля в поселке Новозавидовский открылся фирменный магазин «Дмитрогорский продукт», принадлежащий ГК «АгроПромкомплектация». По словам Александра Парамонова, менеджера по развитию розничной торговли, в новом просторном магазине представлены все брэнды ГК «АгроПромкомплектация», в том числе, изумительная выпечка от «Прованс-Бейкери».



- В магазинах и торговых павильонах «Дмитрогорский продукт», которых в Тверской области уже 44, покупателям предлагают только высококачественную мясную и молочную продукцию, а также - отменный уровень сервиса, - рассказал Александр Парамонов. – Новый магазин расположен неподалёку от железнодорожной станции Завидово. Ассортимент продукции ГК «АгроПромкомплектация» теперь смогут оценить и жители поселка Новозавидовский, и дачники, которых в летний сезон здесь много.

У КОНАКОВСКОЙ ГРЭС - НОВЫЙ ДИРЕКТОР

На должность директора производственного филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» назначен Илья Борисович Новожилов. На этом посту он сменил Виктора Викторовича Тупицина, который 7 июля этого года завершил свою трудовую деятельность в филиале и ушел на заслуженный отдых, проработав в энергетике 42 года.



Илья Борисович Новожилов начал свою трудовую деятельность на Рефтинской ГРЭС, одном из производственных филиалов ПАО «Энел Россия», в 2005 году в должности машиниста-обходчика по котельному оборудованию блоков 300 МВт. Через год он стал машинистом энергоблока 300 МВт. Далее было продвижение по карьерной лестнице, благодаря которому Илья Борисович прошел все ступени от машиниста энергоблока 300 МВт до заместителя главного инженера по ремонту блоков 300 МВт – начальника управления. С июня 2016 года до своего назначения на позицию директора Конаковской ГРЭС Илья Борисович занимал должность главного инженера блоков 300 МВт Рефтинской ГРЭС. Стаж работы Ильи Борисовича Новожилова в энергетической отрасли насчитывает более 10 лет. Трудовой путь Ильи Борисовича Новожилова отмечен отраслевыми наградами и грамотами.

Илья Борисович Новожилов родился в 1983 году. В 2005 году окончил с отличием Уральский государственный технический университет по специальности инженер тепловых электрических станций. Также параллельно он получил второе высшее образование по специальности «Мировая экономика». Родным языком Ильи Борисовича является русский, он также владеет английским языком.

Пресс-центр ПАО «Энел Россия».