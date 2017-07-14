МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Работа в поселениях________культура

На протяжении двух последних недель во всех поселениях Конаковского района состоялись рабочие встречи с руководителями поселенческих домов культуры, библиотек и руководством администраций.

Данная работа проведена по инициативе Олега Лобановского - главы администрации Конаковского района. Была создана рабочая группа, в состав которой вошли: Аггюль Бородина - заместитель главы районной администрации по социальной политике; Людмила Шапкина - заместитель заведующего отделом по культуре администрации Конаковского района; Наталья Иссакова - методист ДК «Современник» и Светлана Степанова - заведующий методическим отделом МБУ «Конаковская межпоселенческая центральная библиотека».

На собеседованиях обсудили наиболее актуальные вопросы функционирования и развития учреждений культуры. Особое внимание было уделено рассмотрению штатного расписания и соответствия заработной платы сотрудников, именно этот вопрос был озвучен Президентом РФ в майских указах. А также обсудили вопрос о проведении независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями культуры.

Обсуждался и перспективный план работы учреждений культуры с целью выявления положительного опыта и его распространения. Также руководителями домов культуры и библиотек был представлен план интересующих мероприятий, исполнив который, они смогли бы добиться большего успеха в своей творческой деятельности, среди которых: посещение образовательных семинаров, тематических тренингов и участие в региональных и российских фестивалях.

Рассмотрели и вопрос о том, как учреждения культуры проводят работу и взаимодействуют с национальными диаспорами, общественными организациями и объединениями и молодежью.

На встречах сотрудники районной администрации Аггюль Бородина и Людмила Шапкина рассказали о региональных и федеральных программах софинансирования, в которых каждое из учреждений культуры сможет принять участие. По программам выделяются денежные средства: на ремонт помещений, на закупку и обновление сценических костюмов, на реконструкцию зданий ДК, на приобретение декораций и многое другое. Руководителям учреждений культуры было рекомендовано подготавливать проекты для участия в программах на перспективу 2018-2020 годов. Это позволит учесть весь объем проведения необходимых работ, а следовательно, и верно предусмотреть денежные средства в бюджетах поселений на реализацию проектов.

Не остался без внимания и вопрос обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей, к которым и относятся учреждения культуры.

Медицинская помощь

станет доступней ______поселения

Ранее мы сообщали, что 11 мая в д. Мокшино губернатор Игорь Руденя провел совещание с главами, главами администраций муниципальных районов и городских округов центрального региона Тверской области. Особое обсуждение вызвал вопрос о развитии здравоохранения. В первую очередь, внимание было акцентировано на соблюдении равных условий в доступности и качестве медицинской помощи. «Одним из механизмов создания равных условий является строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских местностях», отметил губернатор. Именно строительству ФАПов Игорь Руденя поручил уделить особое внимание. И результат не заставил себя долго ждать.

На прошлой неделе у главы Конаковского района Людмилы Козловой состоялось совещание, на котором рассмотрели вопрос об установке таких модульных ФАПов на территории двух поселений Конаковского района: в Ручьевском и Дмитровогорском сельских поселениях. В ходе встречи обсудили необходимость установки фельдшерско-акушерских пунктов, место их расположения и наличие специалистов, которые будут там работать.

В совещании приняли участие: Людмила Козлова, главы вышеуказанных поселений, председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района Татьяна Веряскина (так как стоит вопрос о выделении земельных участков под строительство ФАПов) и исполняющий обязанности главного врача Конаковской ЦРБ Жанна Зорина.

Главной особенностью модульных ФАПов является то, что в них предполагается проживание фельдшера, а это решит сразу несколько проблем: во-первых, у жителей всегда будет врач, который сможет в любую минуту оказать нужную помощь; во-вторых, решится извечная проблема с выделением жилья медицинским работникам.

Модульный ФАП будет представлять собой здание общей площадью 87,14 кв. м, в котором будут: процедурный и перевязочный кабинеты, кабинет врача, кухня и спальная комната для него.

В скором времени фельдшерско-акушерские пункты установят в д. Ручьи и в д. Федоровское. Несомненно, это станет большим событием для жителей: в трудную минуту не придется долго ждать скорую помощь, ввиду удаленности от районной больницы, а рядом всегда будет тот, кто сможет помочь.

Слово главе______ интервью

На прошлой неделе на наши вопросы ответила глава администрации Селиховского сельского поселения Татьяна Соловьева.

- Татьяна Валерьевна, расскажите, сколько лет вы занимаете эту должность и что положительно удалось сделать за это время?

Главой администрации я работаю чуть больше года. И к числу большого успеха я могу отнести то событие, что в этом году после стольких лет совместных трудов властей, депутатов, общественности с мертвой точки сдвинулся вопрос о газификации населенных пунктов Селиховского сельского поселения. А в остальном мы просто исполняем свои полномочия, это нормальное явление, и я не считаю это каким-то достижением. Как и в большинстве поселений, мы ремонтируем дороги 3 класса: в этом году к началу учебного сезона планируем полностью подготовить дорогу, ведущую к школе, чтобы ученикам был обеспечен нормальный подвоз. Ведем подсыпку грунтовых дорог. На летнее их содержание в 2017 году отведено более 200000 рублей. Ремонтируем и обновляем детские площадки. Провели отсыпку пожарных водоемов. В целом исполняем те функции, которые и обязаны исполнять.

- Что вы можете рассказать о поселении на сегодняшний день?

- Селиховское сельское поселение включает в себя 8 деревень и 1 село. На территории поселения свою деятельность осуществляют следующие организации: ООО «Ручьевское» - свинокомплекс на 60000 голов; ООО «Конаковские колбасы»; ООО «Мастерские Пинчука»; ООО «Конаковский бетон»; ООО «МонАлит»; ООО «ЦентрПрессФорм»; КСК «Конаковские конюшни»; МАВС - вертолетная площадка и два фермерских хозяйства. Одним словом, промышленность и сельское хозяйство процветают.

В социокультурной сфере свою деятельность осуществляют следующие учреждения: музыкальная школа, где занимаются около 40 человек; СДК «Конаковский», в нем работают 10 кружков разной направленности, и занимаются в них около 140 человек. На территории поселения есть школа, детский сад, амбулатория, библиотека (в с. Селихово и в д.Сажино).

Главной достопримечательностью поселения является православный приход Ильинской церкви. В настоящее время при храме организованы мастерские, в которых занимаются дети из МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева». Так что досуговая и творческая деятельность населения организованы.

- Какие основные проблемы в поселении есть на сегодняшний день?

- Как я уже говорила, основной проблемой для поселения и населения является отсутствие газификации, которая имеет огромную социальную значимость. Ну и, конечно, как и везде - дороги.

- Что делается для решения этих проблем?

- Что касается дорог, то мы стараемся, насколько это позволяет бюджет, проводить ямочный ремонт, осуществлять подсыпку грунтовых дорог, где-то стараемся полностью обновить дорожное полотно. В этом году будет отремонтирована дорога к школе. На следующий запланирован ремонт дороги по ул. Правды.

А что касаемо газификации, то в этом году наше поселение включили в программу правительства Тверской области по софинансированию проектно-изыскательских работ по газификации населенных пунктов Селиховского сельского поселения. Была проведена огромная работа по подготовке соответствующей документации и нами, и районной администрацией, и депутатами. Конечно, большую финансовую помощь в осуществлении этого проекта нам оказала администрация Конаковского района путем предоставления межбюджетного трансферта в рамках софинансирования инвестиционных проектов, выделив нам порядка двух миллионов рублей.

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Говоря о дальнейших планах, Татьяна Валерьевна отметила, что основной задачей на ближайшие годы будет являться газификация. Также она выразила слова огромной благодарности всем гражданам поселения, которые за последний год стали более открыты к взаимодействию с властью, предпринимателям, которые оказывают огромную помощь по благоустройству поселения, депутатам, которые яро болеют за поселение, и администрации Конаковского района, которая оказывает всестороннюю поддержку в решении сложных вопросов.

Шахматы на «Московском море»

__________________Новозавидовский

22 июля прошел второй открытый шахматный фестиваль «Кубок Московского моря»-2017. Участникам турнира сопутствовала хорошая погода. Ребята могли не только сразиться за право быть победителем, но и хорошо провести время на территории яхт-клуба с родными, приехавшими болеть за своих. Победителей шахматного турнира ждали кубки, медали и денежное награждение. Кульминацией фестиваля стало катание на яхте победителей, занявших первые места в своих группах. Всех участников ждал сладкий стол, который очень порадовал ребят.

В шахматном фестивале приняли участие 54 человека. География участников обширна: пгт. Новозавидовский, г. Конаково, г. Тверь, г. Ржев, п. Редкино, п. Козлово, г. Клин, п. Высоковск, г. Москва. Самым младшим участникам было пять лет. В этом году шахматные соревнования разбили на два турнира (старшие и младшие). Поединки проходили по швейцарской системе в 9 туров, с обсчетом рейтинга ФИДЕ и РШФ по блицу.

Первое место в общем зачете с результатом 8,5 очка занял Алексей Гешко из Твери. Среди девочек старшего турнира первое место заняла Лидия Гусева из п. Редкино с результатом 6 очков.

В турнире среди младших участников первое место у мальчиков занял Михаил Карпенцев из Твери с результатом 8,5 очка. У девочек первое место завоевала Мария Воронина из п. Козлово с результатом 5 очков.

Шахматный фестиваль проведен благодаря учредителю яхт-клуба «Марина Завидово» Станиславу Олеговичу Трофимову при поддержке администрации пгт. Новозавидовский. Непосредственная организация и проведение соревнования были возложены на судейскую коллегию во главе со спортивным судьей Всероссийской категории Николаем Николаевичем Лукашом и турнирным директором Элиной Александровной Евдокимовой.

Шахматный фестиваль оставил хорошее ощущение праздника у участников и их родителей. А всех желающих ждут в следующем году!

Закрылись «Крылья»_______молодежь

Вот и пролетела большая часть лета, а вместе с ней и 4 смены летних многодневных оздоровительных районных учебно-тренировочных палаточных сборов «Крылья», которые проходили на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения уже в 11-й раз. Организаторами «Крыльев» традиционно выступил молодежный центр «Иволга» при организационной и финансовой поддержке администрации Конаковского района. В этом году на организацию палаточных сборов в районном бюджете было предусмотрено более 200 тысяч рублей.



Руководителями палаточных сборов «Крылья» стали: в первую и вторую смены - председатель молодежного совета при главе Конаковского района Денис Клементьев, в третью и четвёртую - заместитель директора МЦ «Иволга» Елена Смирнова.

- Продолжительность каждой смены «Крыльев» составила 6 дней общим количеством 100 человеко-мест, как и было запланировано, - рассказывает специалист МЦ «Иволга» Ирина Карпова. – В «Крыльях» отдохнули и приобрели полезные навыки подростки со всего Конаковского района. Это и городские ребята, и девчонки и мальчишки из сел Юрьево-Девичье и Дмитрова Гора, поселков Козлово и Радченко. Многие смогли принять участие в нескольких сменах подряд.

В программе сборов, как всегда, были подвижные игры, спортивные соревнования, тактические занятия, обучение навыкам туристского быта, сборки-разборки макета автомата «АК-74М», стрельба из винтовки, обучение сплаву на байдарках. Во время проведения каждой смены проходило множество тематических дней и игр. Так, например, во время проведения 4-й смены совместно с сотрудником ГИБДД Конаковского района Татьяной Кокоревой было организовано мероприятие «Будьте осторожны на дороге». Все участники сборов были разделены на две команды - «Фиксики» и «Динамит», с ними была проведена познавательная викторина о правилах дорожного движения, их ознакомили с основными правилами поведения на проезжей части. А также ребята показали миниатюры по заданной теме.

По окончании каждой смены участники сборов с огромным сожалением покидали лагерь, ведь здесь они нашли новых друзей и научились чему-то новому.

Молодежный центр «Иволга» приглашает всех желающих принять участие в палаточных сборах «Крылья» в 2018 году! Запись начнется во второй половине апреля по адресу: г. Конаково, ул. Горького, 5 (вход с торца), либо по телефону 3-76-97 (молодежный центр «Иволга»).

Подробности на сайте: www.konakovoregion.ru

Пресс-служба администрации Конаковского района