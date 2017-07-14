«Мир» для всех

Гражданам, поступающим на работу в бюджетную сферу, а также тем, кто выходит на пенсию, с 1 июля выдают национальную платежную карту «Мир» – если они хотят получать зарплату или пенсию на карту. Использовать новую карту можно для оплаты покупок и услуг, для перевода с карты на карту и для многих других привычных операций.

По информации Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО, в Тверской области на 1 июля 2017 года выдано более 61 тыс. карт «Мир», по всей России – более 10 млн карт. «Карта «Мир» – удобный и надежный платёжный инструмент, созданный в России и для россиян. Мы надеемся, что наши земляки высоко оценят безопасность и комфорт использования этой карты», – поясняет управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Комаров Николай Алексеевич. Этапы постепенного перехода на карту «Мир» прописаны в законе. С 1 июля текущего года эта карта выдаётся «новым» бюджетникам и пенсионерам, до 1 июля 2018 года на «Мир» должны были перейти действующие бюджетники. Действующим пенсионерам эту карту будут выдавать по мере истечения срока действия их текущих карт – процесс должен завершиться до 1 июля 2020 года.

Важное дополнение: если человек привык получать зарплату, прочие выплаты наличными или на счет, к которому не привязана никакая карта, то он может сохранить привычный порядок. Выдача и обслуживание одной карты для пенсионеров будут бесплатными.

Кстати, осенью количество точек, принимающих «Мир», расширится. По закону обеспечить прием национального платежного инструмента будут обязаны и небольшие магазины (у которых выручка от реализации товаров за год превышает 40 млн рублей). Также осенью запланирован запуск программы лояльности, благодаря которой пользователи смогут получать возврат части суммы покупки обратно на счет.

Центробанк России.