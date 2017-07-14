ПО КАРТЕ РАЙОНА

29 июля – праздник села Селихово и

Селиховского сельского поселения

Программа праздника:

11.00 - 12.30 – ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА. СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО И ДЖИУ-ДЖИТСУ. АРМ-РЕСТЛИНГ, ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА (баскетбольная площадка).

12.30 – «МОЯ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» - конкурсная спортивная программа с участием спортивных семей поселения (баскетбольная площадка).

12.00 - 23.00 - РАБОТА ДЕТСКОГО ГОРОДКА: батуты, аквагрим, катание на лошадях, аттракцион «Лопни шар», попкорн, сладкая вата, сувениры (площадь у СПК «Конаковский»).

15.00 - 19.00 - ВЫСТАВКА ЦВЕТОВ «ЦВЕТОЧНАЯ ПАЛИТРА» И РАБОТ МЕСТНЫХ МАСТЕРОВ ДЕКОРАТИВНО–ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА (танцевальный зал ДК, 2 этаж).

17.00 - 19.00 – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ: ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СЕЛА И ПОСЕЛЕНИЯ «С МАЛОЙ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ».

19.00 - 24.00 - НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ: ДИСКОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ОГНЕННОЕ ШОУ.

22.30 – ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.

РАБОТАЮТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ В СЕЛО!

Городня

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ФЕСТИВАЛЬ «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»!

29 июля в старинном русском селе Городня у храма Рождества Богородицы состоится очередной фестиваль исторической реконструкции «Русская земля-2017».

В программе:

12.00 - торжественное открытие фестиваля

12.30 - бугурты - массовые полноконтактные бои

13.00 - 15.00 – выступления фольклорных коллективов

15.00 - турнир «Один на один» (в ристалище)

16.30 - «Турнир вызова» (в ристалище)

Все время работы фестиваля - фото с оружием и в доспехах, бои на мягком снаряжении (для детей), «Средневековые забавы» - стрельба из лука, метание копий - сулиц.

Организаторы фестиваля: администрации и Советы депутатов поселка Редкино и села Городня, Городенская православная гимназия, КИР «Русская земля» (г. Москва).

Новозавидовский

ПОКОРИТЕЛИ «ГОРНОЙ МСТЫ»

Русская поговорка гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Именно она стала своеобразным девизом необычного путешествия группы ребят из поселка Новозавидовский и деревни Мокшино под руководством О.А.Захаровой и Г.Е.Адышевой.

Экспедиция носила научно-исследовательский и туристско-краеведческий характер одновременно и проходила на Горной Мсте Новгородской области - так называют порожистый участок между селом Опеченский Посад и деревней Шиботово в Боровичском районе. Суммарное падение Мсты на этом отрезке составляет 70 метров, больше половины общего падения реки. Ширина Мсты на порожистом участке составляет около 100 метров, а скорость потока в половодье достигает 20 км/ч.

Участок длиной 30 км относится к природоохранной зоне «Горная Мста». Мстинские пороги – одно из самых популярных мест водного туризма в средней полосе России. От села Опеченский Посад осуществляются сплавы на рафтах и байдарках. Всего на Мсте насчитывается около 50 порогов и сливов, 30 из которых находятся на участке Опеченский Посад – Боровичи.

Именно в этот удивительный уголок нашей страны получили возможность отправиться ребята. Сплавляясь на рафтах в полном обмундировании (гидрокостюмы, спасательные жилеты, каски) вниз по течению, юные исследователи наблюдали всю живописную красоту порожистой реки, её берега, сложенные известняками, водопад - место впадения во Мсту подземной речки Понеретки, и многие другие удивительные виды.

Путешествие продолжалось 4 дня. В конце каждого дня группа разбивала лагерь на новом месте, природа которого отличалась от предыдущего: то сосновый бор с белым мхом и ландышами, то высокий берег со смешанным лесом, то берег с видом на бурлящие пенящиеся пороги. Дети с удовольствием ставили самостоятельно палатки, упаковывали герметические мешки, а также участвовали в разведении костров и приготовлении ужина. Все для многих было вновь, а потому и в удовольствие – и чай в жестяных кружках, и ночевка в спальных мешках, и долгие разговоры у костра. Дружеское участие и готовность оказать друг другу помощь прослеживались во всем – старшие помогали младшим, мальчики девочкам, каждый друг за друга чувствовал ответственность.

На одну из таких стоянок в гости к ребятам приехало трио бардов, известных исполнителей авторской песни в Новгородской области. Сидя дружно на закате у костра, путешественники не только слушали песни, но и подпевали и даже подыгрывали на шумовых музыкальных инструментах, привезённых гостями.

Кроме самого сплава, ребята посетили два местных музея - Боровичских порогов и палеонтологии Горной Мсты, где познакомились с судоходством по Боровичским порогам, которые считаются самым опасным участком Вышневолоцкой водной системы, частью которой была Мста. Там дети рассмотрели коллекцию окаменелостей каменноугольного времени – древних растений и животных, среди которых кораллы и губки, морские лилии, мшанки, брюхоногие моллюски, брахиоподы, трилобиты, которые обитали в древнем тёплом море, покрывавшем 300 миллионов лет назад эти места.

Ребята с удивлением и интересом рассматривали экспонаты музеев, а потом еще долго обсуждали увиденное, задавали уточняющие вопросы. Сидя в рафтах, представляли себе, что плывут по древнему морю, и вспоминали, кого здесь сейчас могли бы увидеть.

Путешествие не получилось бы таким душевным и удивительным, если бы гостеприимство и радушие хозяев не чувствовалось на протяжении всей поездки!

Кураторами, помогавшими организовать это путешествие, выступили Экспедиционный штаб Федора Конюхова и ВМК «Глобус» во главе с А.В.Дудка.

Кроме того, она не смогла бы состояться без финансовой поддержки администрации нашего посёлка, предпринимателей А. Гуреева, Е. Лебедевой, С. Кругловой, ООО «Факел» во главе с Н. Исмаиловым, ВМК «Глобус» и А. Дудка. Огромное им спасибо!

Очень хочется верить, что эта поездка – начало большого научно-исследовательского пути молодых покорителей красот России, ведь такие путешествия не только обогащают духовно и тренируют физически, но и воспитывают любовь к своей Родине. Такой разной и такой неповторимой!

Оксана ЗАХАРОВА, учитель

географии средней школы

№ 2 п. Новозавидовский.

Озерки

Медаль за любовь

«Заря» продолжает рассказ о семьях, награжденных памятными медалями в канун Дня семьи, любви и верности.

Торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность», организованная территориальным отделом социальной защиты населения совместно с администрацией Конаковского района, состоялась в гостиной ДК «Современник».

Как уже сообщалось, в этом году медалями отмечены пять супружеских пар. Чету Урюмцевых в сравнении с остальными по стажу семейной жизни можно назвать самой молодой парой, всего-то 36 лет в браке, а вместе 38! Но Ирину Леонидовну и Сергея Викторовича тоже можно и нужно считать примером и олицетворением счастья, в первую очередь, родительского. Шестеро детей! И все выросли достойными людьми, все состоялись, все рядом - настоящая опора для родителей и гордость родного поселения.

Особая теплота и полный рассказ о большой семье, которая сегодня состоит уже из 13 человек, включая семьи детей, прозвучали в презентации, подготовленной старшей дочерью Олесей Сергеевной. Девиз этой семьи: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будут дети, пусть всегда будет мир!».

Старое Мелково

Лето с книгой продолжается

Старомелковская сельская библиотека продолжает проводить летние мероприятия для ребят всех возрастов.

Международный день цветка стал поводом организовывать необыкновенно красивые праздники, где ароматная роза или обычная, но невероятно трогательная ромашка становится главным героем события. Этому прекрасному и романтическому празднику цветов была посвящена литературно-экологическая программа «Пусть земля улыбается цветами!», проведённая для ребят летнего школьного лагеря. Много интересного и познавательного о цветах узнали школьники из обзора книг на выставке «Цветочная фантазия», особенно об удивительном цветке тверских лесов – орхидее венерин башмачок. Затем они отвечали на вопросы о цветах, отгадывали цветочные загадки, решали цветочные ребусы, собирали сказочную поляну. Ребята приняли участие в мастер-классе по изготовлению ромашки из пластиковых бутылок, посмотрели весёлый мультфильм.

Международному дню собак была посвящена игровая программа «У человека должна быть собака». Из книг о собаках, представленных на выставке, ребята узнали о памятниках собакам в разных странах, сами рассказали о своих домашних любимцах. А сколько литературных произведений и кинофильмов создано про собак! Школьники дружно отвечали на вопросы викторины «Угадай четвероногого героя», напевали слова песни на стихи Ю. Мориц «Собака бывает кусачей», смотрели отрывки из фильмов «Белый Бим - Чёрное ухо», «Ко мне, Мухтар!», «Пограничный пёс Алый», «Бобик в гостях у Барбоса».

В праздник Дня деревни библиотека приготовила для детей интересную приключенческую квест-игру «В поисках сокровищ». Из-за дождя игра проводилась в помещении библиотеки, но это нисколько не отразилось на самой игре: было весело и шумно! Участники квеста поднимались по лестнице по таинственным следам, отвечали на загадки, чтобы иметь возможность попасть в помещение. Команды получили карту сокровищ и отправились в путь. На берегах реки поэзии нужно было найти слова А.С.Пушкина о чтении, зачитать текст телеграмм от героев пушкинских сказок. У символа нашей страны – берёзы – нужно было найти перепутанные русские сказки и вернуть их в библиотеку, по дороге знаний – закончить слова из известных басен И. Крылова, на привале – спеть отрывки из детских песен. У сказочных гор ребят ждали потерянные вещи из сказок, которые нужно было принести в Бюро находок и назвать саму сказку, на привале после спортивных соревнований команды задавали друг другу вопросы по любимым сказкам. Маршрут был пройден, и на острове смекалки ребят ждали сокровища: медали и призы.

Ирина ШАРКАЛОВА.