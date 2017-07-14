НАС СОБРАЛ ФЕСТИВАЛЬ!

В Дмитровогорском сельском поселении в третий раз прошел межрегиональный фестиваль народного творчества группы компаний «АгроПромкомплектация»

Состоялся он еще 14 июля в Дмитровогорском сельском Доме культуры как раз в канун праздника села. Таким образом, два дня в Дмитровой Горе люди праздновали и радовались жизни. И, как следует из названия, организатором его стал инвестор, чья деятельность на территории поселения неузнаваемо его преобразила. Предприятия ГК «АгроПром-комплектация» дают работу не только жителям Дмитровогорского сельского поселения, но и соседних – Ручьевского поселения и города Конаково.

Первый такой фестиваль прошел в 2015 году и стал настоящим творческим открытием Конаковского района. Если честно, не так много у нас предприятий, которые уделяют внимание не только производству и получению прибыли, но и культурному досугу своих работников. В этой связи сразу вспомнилось ОАО «Энергостальконструкция», где его директор А.П.Шинкаренко реконструировал бывший заводской клуб, в котором теперь современный концертный зал. Там проходят концерты филармонического и даже консерваторского уровня, а также международного фестиваля «Хоровой собор».

Дмитрова Гора тоже не отстает, и поскольку это село, а не город, она собирает на своей сцене то, чем богата, – народные таланты. Причем, фестиваль открытый, а это значит, что поют, играют и танцуют здесь не только дмитровогорцы. Приезжают самодеятельные артисты из Московской и Курской областей, из Ржевского района Тверской области – в общем, отовсюду, где есть объекты группы компаний.

В составе жюри, которое оценивало творчество народных талантов, – депутат Собрания депутатов Конаковского района и директор ДК «Современник» Наталья Сергеева и заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта Людмила Шапкина. Ну а председателем жюри был глава Дмитровогорского поселения Владимир Боргуль.

Зрительный зал Дмитровогорского Дворца культуры был полон. Самые активные зрители голосовали за понравившихся артистов, выбирая лучших в семи номинациях. Возможность проявить свои таланты на сцене представилась каждому, кто связан с большой и дружной семьёй «АгроПромкомплектации», - музыкантам, вокалистам, художникам, танцорам, чтецам стихов, актёрам самодеятельного театра. А кульминацией фестиваля стало чествование самых талантливых работников, которых наградили грамотами генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» Сергея Новикова, ценными призами и хрустальными кубками победителей, изготовленными специально на Гусевском хрустальном заводе им. Мальцева.

Зал бурными овациями встретил первых артистов - трио из производственного объединения «Дмитрогорское» в составе Алексея Абалихина, Ивана Жилы и Алексея Гаврилова, исполнивших известные всем песни «Я люблю тебя, жизнь» и «Выйду ночью в поле с конем». Вокалистов с выдающимися голосами на сцене СДК в этот день хватало. Звёздами фестиваля без преувеличения стали Екатерина Медведицина и Ольга Подгорная (ТД «Дмитрогорский продукт»), Анастасия Немцева («Дальние Горки» – Орел), Наталья Макарьева (СВК «Платавский») и др. Девушки исполнили замечательные композиции, тронувшие сердца зрителей.

В способностях к творчеству не отставали и музыканты. В номинации «Владение музыкальными инструментами» на сцене Дома культуры с романсом под гитару выступил Валерий Литвинов (ИТ-департамент АПК-Центр), а Сергей Никулин (АПК-АВТО), занявший первое место, показал зрителям виртуозную игру на гармошке. По словам Сергея Никулина, гармонь досталась ему от деда, а любовь к музыке привилась по наследству. «Раскинулось море широко» в его исполнении вышибало слезу!



Приз зрительских симпатий достался Юлии Старушкиной (ТД «Дмитрогорский продукт»), очаровавшей всех изящной пластикой движений. Исполненный ею танец «Хабанера», без сомнения, запомнился всем в зрительном зале. Искусство танца продемонстрировали также Кристина Гурова («Ржевский бекон») в образе восточной красавицы и Дина Лейнер (Дмитрогорский МПЗ), окрылившая зрительный зал танцами «Соловушка» и «Ласточка». Победу в номинации «Хореография» с зажигательным «Канканом» одержал коллектив «Ржевские кокетки» из СВК «Ржевский бекон» (К. Гурова, Н. Радченкова, Ю. Смирнова, Е. Захарченко, О. Блинова и М. Абакумова).



Старорусский танец «Братцы», исполненный коллективом под руководством работника Дмитрогорского молокозавода Дениса Клементьева, получил первую место в номинации «Оригинальный жанр». Добавим, что Денис является еще и председателем молодежного совета при главе Конаковского района.

Фестиваль народного творчества ГК «АгроПромкомплектация» - это не только проникновенные песни и весёлые танцы, но и эстетическое удовольствие от визуального искусства и народных промыслов. Это Елена Шмелёва (Дмитровогорский МПЗ), Ольга Михайлова (Агропромстрой) и занявший первое место Виталий Поляков (Курский МПЗ). Их работы были оценены как лучшие.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Так можно сказать и о Людмиле Паталициной, победительнице в номинации «Художественное слово», читавшей со сцены стихи собственного сочинения. Слушатели обратили внимание на глубину образов и «вкусную» тематику её поэзии, ведь одна из тем стихотворений Людмилы Паталициной – работа в «АгроПромкомплектации». Также стоит отметить и двух других участников – Наталью Колесову из СВК «Селиховский» и Дмитрия Коваленко (АПК-Центр), которые смогли точно передать энергетику других авторов.



Жанров для самореализации на фестивале народного творчества в Дмитровой Горе было хоть отбавляй. Проявить талант смогли даже ценители театрального искусства. Примечательно, что призовые места в этой непростой номинации заняли работники Группы компаний и по совместительству артисты из Курской области. Так, тронувшую за душу музыкально-хореографическую композицию «Душой к России прикоснуться» на суд зрителей вынес коллектив растениеводов ООО «АПК-Черноземье»: Вячеслав Прозоров, Валентина Селиванова, Елена Алёнушкина, Людмила Бородина, Андрей Старченко, Андрей Меснянкин, Евгений Иванов, Андрей Маслов, Сергей Ливинцев, Виктор Даничев. Самым лучшим театральным номером признали литературно-музыкальную композицию коллектива директоров свиноводческих комплексов АПК-Курск «Всё про АПК». О родном предприятии со сцены рассказывали Григорий Походин, Роман Галафаев, Альвина Белокопытова, Вадим Цейгалов, Виктория Степакина, Виталий Сурков, Дмитрий Замятин.

Подведя итог фестиваля народного творчества, глава Дмитровогорского сельского поселения, заместитель генерального директора ГК «АгроПромкомплектация» Владимир Боргуль со сцены Дворца культуры пожелал всем участникам творческого вдохновения и производственных успехов. Праздник, ставший поистине доброй традицией, полюбившийся и зрителям, и участникам, удался!

Дмитрий ПЕСТЕРЕВ, Максим МАЛАХОВ. Фото М. Малахова.