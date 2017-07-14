ГОСПОДДЕРЖКА - МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ

В Тверской области более 200 молодых семей планируют обеспечить жильем при господдержке в 2018 году

В Тверской области в 2018 году из регионального бюджета направят дополнительно 50 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В целом объем финансирования этого направления от области составит 60 млн рублей.

Повысить доступность жилья для молодых семей – одна из ключевых задач, которую поставил в майских Указах Президент России Владимир Путин.

«Правительство Тверской области рассчитывает в течение ближайших лет полностью ликвидировать очередь на жилье для желающих участвовать в программе», – сообщил Губернатор Игорь Руденя на церемонии вручения сертификатов молодым семьям Верхневолжья в мае текущего года.

В Тверской области воспользоваться этой мерой государственной поддержки готовы более 600 семей.

Ранее в рамках областной программы «Молодежь Верхневолжья» в 2018 году было предусмотрено направить на эти цели почти 10 млн рублей. По поручению Губернатора Игоря Рудени финансирование увеличено до 60 млн рублей, что позволит привлечь больше средств из федерального бюджета. За счет этого планируется в 2018 году более чем на 220 семей сократить очередь претендующих на получение субсидии.

В 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей. Средства областного бюджета по этому направлению увеличены в два раза, до 10 млн рублей. Из федерального бюджета было привлечено 18,3 млн рублей, что на 5 млн рублей больше, чем в 2016-м. Субсидии распределены 19 муниципальным образованиям.

Кроме того, с 54% до 43% снижена нагрузка на местные бюджеты по софинансированию. Всего от районов на поддержку молодых семей направлено более 21,8 млн рублей.

Таким образом, общий объем финансирования жилищной программы в текущем году равен 50,1 млн рублей.

Справочно: Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется в регионе с 2007 года. За это время мерой государственной поддержки воспользовались более 1500 семей Верхневолжья.

Размер суммы жилищных сертификатов варьируется от 200 тысяч рублей до 1,2 млн рублей, в зависимости от количества членов семьи.

Денежный сертификат может быть использован на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Пресс-служба Правительства Тверской области.