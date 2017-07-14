БОЛЕЕ 21 МИЛЛИАРДА - В ДОХОД

Доходы бюджета Тверской области за первое полугодие 2017-го составили более 21 млрд рублей

Свыше 21 млрд рублей доходов поступило в консолидированный бюджет Верхневолжья за первые 6 месяцев 2017 года. Это почти на 330 млн рублей, или 1,6% выше показателя за такой же период 2016-го. В частности, 17 млрд рублей отчислено в региональную казну, более 4 млрд рублей — в бюджеты муниципалитетов.

О необходимости совершенствования налоговой системы в интересах экономики страны и регионов говорил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года.

«Мы должны так ориентировать нашу налоговую систему, чтобы она работала на главную цель — стимулирование деловой активности, на рост экономики и инвестиций, чтобы она создавала конкурентные условия для развития наших предприятий», — обозначил Владимир Путин.

Вывод бизнеса на прозрачную работу и честную уплату налогов — такую задачу поставил перед профильными министерствами и ведомствами Губернатор Тверской области Игорь Руденя для увеличения доходной части регионального бюджета. Кроме того, по мнению Губернатора, требуется повысить эффективность использования госимущества, вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков, сдачу объектов незавершенного строительства.

«Увеличивая доходную часть бюджета, мы будем расширять затраты на поддержку реального сектора экономики. Это сельское хозяйство, промышленность, средний и малый бизнес», — считает Игорь Руденя.

В январе-июне 2017-го в бюджет Российской Федерации с территории региона поступило 28,2 млрд рублей налоговых доходов, что превышает данные за аналогичный период прошлого года на 8,6%, или 2,2 млрд рублей.

Перечисление более 30% налогов в федеральный бюджет обеспечили предприятия производственной сферы Тверской области. Рост показателя по отношению к первому полугодию составил более 1 млрд рублей.

Увеличился и объём платежей в сфере торговли: на 150 млн рублей, или 4,2%. В общей структуре налоговых поступлений доля этого сегмента составила 13,4%. Также Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области отмечает рост отчислений налогов в сферах ЖКХ и строительства, транспорта, финансовой и страховой деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области.