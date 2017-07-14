СУБСИДИИ НА ИНСТРУМЕНТЫ

Детским школам искусств Тверской области направят субсидии на приобретение музыкальных инструментов

На заседании Правительства Тверской области, которое прошло под председательством Губернатора Игоря Рудени, распределены субсидии на укрепление материально-технической базы детских школ искусств.

«Учреждения дополнительного образования в сфере культуры получат более 2,6 млн рублей», — отметил Игорь Руденя.

Средства будут направлены на приобретение музыкальных инструментов для ДШИ в 10 муниципалитетах Верхневолжья, победивших по результатам конкурсного отбора. Это города Вышний Волочёк, Кимры и Ржев, а также 7 районов: Андреапольский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Селижаровский, Сонковский, Торопецкий. Планируется закупить аккордеоны, баяны, гитары, фортепиано и рояли.

Софинансирование из областной казны предоставляется при условии, что половина стоимости инструментов будет оплачена из местных бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.