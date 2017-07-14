В Калязине Тверской области причалит «Литературный теплоход»

В город Калязин Тверской области 28 августа 2017 года прибудет «Литературный теплоход». В этот день для жителей и гостей города организуют творческие встречи с известными российскими писателями и деятелями культуры – пассажирами теплохода.

Любители книг и литературы смогут посетить семинары и круглые столы, которые проведут писатели Юрий Поляков, Сергей Лукьяненко, Сергей Шаргунов, Алексей Варламов, Павел Басинский, Леонид Юзефович, Евгений Анташкевич и другие.

Также на борту «Литературного теплохода» – представители Российского книжного союза, Российской книжной палаты, ассоциации книгоиздателей России, корреспонденты «Комсомольской правды», «Известий», «Российской газеты».

Проект «Литературный теплоход» реализуется в рамках фестиваля «Волжская волна», организатор которого – Приволжская книжная палата. Он проходит по маршруту Москва-Калязин-Тутаев-Ярославль-Мышкин-Углич-Москва с 27 по 31 августа. В Калязине «Литературный теплоход» делает остановку с 16.30 до 19.30.

Тверская область готова участвовать в развитии подобных межрегиональных проектов, объединяющих туристические маршруты Центральной России. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО Александре Беглове, которое прошло 21 июля в Сергиевом Посаде Московской области.

«У нас подготовлены проекты «Государева дорога» и «Путешествуй на «Ласточке», где по одному билету можно проехать и на поезде, и на автотранспорте, посетить места, которые являются объектами туристической программы», – прокомментировал Игорь Руденя по итогам заседания.

Тверская область претендует на включение сразу в два туристических направления федеральной целевой программы по развитию туризма, которая будет реализовываться с 2019 года – «Большая Волга» и «Историко-культурный туризм в ЦФО».

Пресс-служба Правительства Тверской области.