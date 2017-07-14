ВТОРОЙ УКОС В РУЧЬЯХ

В ООО «Ручьевское» в разгаре второй укос многолетних трав – заготовлено 10 тыс. тонн сенажа

В растениеводческом подразделении Группы компаний «АгроПромкомплектация» в Конаковском районе Тверской области продолжается заготовка кормов для животноводческих молочных комплексов КРС. За неделю до окончания второго укоса с полей на площади более 1,5 тыс. га убрано 10 тыс. тонн сенажа. По словам Игоря Афанасьева, главного агронома ООО «Ручьевское», качество травосмеси хорошее. Один из видов кормов для молочного стада ГК «АгроПромкомплектация» - многолетние травы, наряду с пшеницей фуражных сортов, которая также подвергается молочнокислому брожению. От качественных показателей получаемого силоса зависит качество молока, поставляемого на Дмитрогорский молочный завод.

- К подбору многолетних трав мы относимся очень внимательно. На полях Группы, распложённых в экологически чистых районах Тверской области, выращиваем только растения с высоким содержанием протеина, сахаров и клетчатки, то есть, не пренебрегаем принятыми во всём мире зоотехническими нормами, - рассказал Игорь Афанасьев. – Сейчас погода заготовке многолетних трав способствует, поэтому, чтобы ускорить процесс, на полях задействована вся имеющаяся техника.

На снимке: П. Андреев, зам. директора по производству ООО "Ручьевское".

Департамент по связям с общественностью ГК "Агропромкомплектация".