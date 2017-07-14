В Калининском районе прошёл рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Сегодня, 26 июля, представители управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области провели рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов в Калининском районе. Инспекторы совместно с сотрудниками ОМОН и патрульно-постовой службы посетили строительную площадку жилого комплекса и деревообрабатывающее предприятие.

По итогам поездки обнаружены два иностранных гражданина, которые вели трудовую деятельность незаконно, без необходимых документов. Им грозят штрафы. В отношении работодателя будет проведена проверка. Подобные рейды проводятся регулярно.

Совместная с МВД работа по регулированию миграционного потока входит в число приоритетных направлений для Правительства Тверской области.

«Одной из наших основных задач является укрепление и развитие региональной экономики. Элемент этой работы — борьба с нелегальной миграцией. Очень важно, чтобы рабочие места сегодня получали граждане Тверской области, Российской Федерации, те люди, которые несут социальную нагрузку и платят налоги», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Благодаря системному подходу к наведению порядка в сфере миграции на территории Верхневолжья удалось достичь положительных результатов. В первом полугодии 2017-го на 5% снизилось общее число мигрантов, количество совершённых ими правонарушений стало меньше на 40%.

С целью трудоустройства в Тверскую область въехали и поставлены на учёт почти на 15% меньше иностранцев. На 2,7% по сравнению с первым полугодием 2016-го уменьшилось количество оформленных иностранными гражданами патентов на осуществление трудовой деятельности. Идёт серьёзное снижение числа так называемых «резиновых квартир» и организаций, которые нелегально регистрируют мигрантов.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции пресечено более 4,5 тыс. административных правонарушений в сфере незаконной миграции, зарегистрировано 372 преступления. За пределы страны выдворены 474 иностранных гражданина, депортированы 48 иностранцев.

Для 105 человек закрыт въезд в Российскую Федерацию на 3-5 лет. В 180 случаях сокращён срок временного пребывания в стране, более 400 иностранцев получили отказ в выдаче разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности. По результатам проверочных мероприятий аннулировано 190 ранее выданных документов.

В 2016 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе была сокращена квота на использование трудовой силы мигрантов, а также увеличена стоимость патента до 5 тыс. рублей — сейчас это самая высокая в России пошлина на оформление документа. С 2017 года в Тверской области введён запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности.

Предложение Верхневолжья по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учёт трудовых мигрантов в апреле текущего года поддержал Президент РФ Владимир Путин. В частности, это запрет постановки на учёт мигранта, если на него приходится менее 5 кв. м площади жилого помещения.

В настоящее время в Твери работает единый миграционный центр, где проводят медосмотры прибывающих в Тверскую область, приём экзаменов по русскому языку, дактилоскопическую регистрацию и другие обязательные процедуры. Там же открыт отдел по вопросам трудовой миграции УВМД по Тверской области, где можно получить консультации при оформлении и выдаче разрешительных документов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.