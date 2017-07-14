СЕМЬСОТ ЧЕЛОВЕК ОКОНЧИЛИ ШКОЛУ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

В Тверской области Школу приемных родителей окончили более 700 жителей региона

В первом полугодии 2017 года в областном центре «Семья» прошли обучение 105 кандидатов в замещающие родители из тверского региона. Работающая здесь Школа приемных родителей помогла создать в Верхневолжье немало новых семей.

Поддержка семьи, материнства и детства – одно из стратегически важных направлений государственной демографической политики. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в нашей стране объявлено Десятилетие детства.

«Совершенствование системы социальной защиты семей с детьми, развитие соответствующей инфраструктуры и внедрение передовых технологий и методик в данной сфере – этим направлениям работы Правительство Тверской области уделяет особое внимание», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Школа приемных родителей открылась в Твери 1 июля 2014 года. За время работы подготовку здесь прошли 728 кандидатов.

На занятиях потенциальных родителей готовят к тому, чтобы взять ребенка в семью. Специалисты рассказывают о психологии детей, о том, как они будут привыкать к новой семье, о юридических аспектах приема. Родители не только слушают лекции, но и разыгрывают ролевые семейные ситуации, участвуют в тренингах.

Для того чтобы пройти обучение в Школе приемных родителей, необходимо обратиться в органы опеки и попечительства территориальных отделов социальной защиты населения Тверской области по месту жительства. Обучение осуществляется по адресу: г. Тверь, ул. Макарова, д.5.

По окончании обучения каждый кандидат в замещающие родители получает Свидетельство о прохождении соответствующей подготовки.

За последние годы в Тверской области в несколько раз снизилось число семей, нуждающихся в социальной поддержке. Если в 2012 году их было 3973, то по итогам 2016-го — 1148. Также с 2012 года идёт стабильное уменьшение областного банка данных детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время более 90% таких детей воспитываются в замещающих семьях.

В 2015 году Тверская область вошла в число пяти регионов - пилотных площадок по внедрению программы социального сопровождения семей с детьми. Опыт региона получил высокую оценку. В конце июня 2017-го Верхневолжье стало площадкой проведения Всероссийского семинара-совещания по вопросам развития эффективных практик сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. В нём приняли участие около 100 человек из 30 субъектов РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.